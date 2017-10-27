غوتيريش يدين مقتل وإصابة جنود أمميين بانفجار عبوة ناسفة شمالي مالي

“القدس العربي” – وكالات: أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هجوماً استهدف الخميس، قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي(مينوسما)، ما أدى لمصرع ثلاثة وإصابة اثنين منها.

جاء ذلك في بيان صادرعن المسؤول الأممي الخميس، تلقت الأناضول نسخة منه.

ووقع الهجوم حينما كانت القافلة في طريقها من تيساليت إلى أغيلهوك في منطقة كيدال، شمالي مالي، وأسفر عن مقتل وإصابة 5 من قوات حفظ السلام التشادية.

ودعا الأمين العام في بيانه إلى “تقديم مرتكبي الهجوم إلى العدالة على وجه السرعة”، معرباً عن تعازيه “الصادقة” لحكومة تشاد، وتعاطفه “العميق” مع أسر وأحباء الضحايا.

وقال غوتيريش “الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.

وحتى الآن، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعود الاضطرابات في مالي إلى العام 2012، إثر انقلاب عسكري، أفضى إلى نشوء حركات مسلحة، سيطرت على مناطق واسعة، شمالي البلاد.

لكن سرعان ما استولت مجموعات متشددة موالية لتنظيم القاعدة على أغلب مدن شمالي البلاد.

ورغم نجاح التدخل العسكري الدولي الذي انطلق، بمبادرة من فرنسا، عام 2013، في طرد المتشددين، إلا أن مناطق بأكملها ما تزال حتى اليوم خارجة عن سيطرة القوات المسلحة المالية، والقوات الفرنسية، والأممية ممثّلة في “المينوسما”.