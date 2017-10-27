إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية واعتقال 5 فلسطينيين

“القدس العربي” – وكالات: ذكر تقرير إخباري أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على موقع عسكري إسرائيلي جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات إسرائيلية فجر الجمعة خمسة فلسطينيين في مداهمات واقتحامات شنّها في أنحاء متفرقة من الضّفة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن شهود عيان قولهم، إن ” قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت فجر الجمعة بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وقامت بعمليات تمشيط وداهمت منازل في الحي الجنوبي للبلدة”.

وأضافوا أن ذلك جاء بعد سماع إطلاق نار باتجاه نقطة دوتان العسكرية الواقعة قرب مدخل البلدة والتي تتعرض باستمرار لهجمات مقاومين وتشكل نقطة توتر في المنطقة.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب . ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.