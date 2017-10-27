ماتيس يؤكد ان الولايات المتحدة “ليس هدفها الحرب” مع كوريا الشمالية

“القدس العربي” – وكالات: أكد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس، خلال زيارة قصيرة للحدود بين الكوريتين الجمعة، ان الولايات المتحدة “ليس هدفها الحرب” مع كوريا الشمالية.

وتدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع 2016 وخصوصاً في الاشهر الاخيرة.

ونجم ذلك عن تسارع البرنامجين النووي والبالستي لبيونغ يانغ التي اجرت تجربة نووية سادسة منذ مطلع ايلول/سبتمبر، الى جانب حرب كلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي سيقوم في تشرين الثاني/نوفمبر بأول زيارة له الى كوريا الجنوبية.

لكن ماتيس الذي توجه الى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اكد ان الولايات المتحدة ترغب في “حل دبلوماسي”.

وقال في قرية بانمونجون الحدودية “كما قال وزير الخارجية (ريكس) تيلرسون بوضوح، هدفنا ليس الحرب بل الإخلاء الكامل القابل للتحقق والذي لا يمكن الرجوع عنه، لشبه الجزيرة من الاسلحة النووية”.

واضاف انه ونظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو “اكدا من جديد التزامهما المتبادل العمل من اجل حل دبلوماسي لمواجهة سلوك كوريا الشمالية غير المسؤول والخارج عن القانون”.

ومن المقرر ان يشارك ماتيس وسونغ في قمة سنوية اقليمية حول القضايا الدفاعية.

وسيزور ترامب كوريا الجنوبية في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في اطار جولة تشمل خمس دول في المنطقة. وسيصل ترامب إلى اليابان في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ثم يتوجه إلى كوريا الجنوبية والصين وفيتنام وأخيراً الفيليبين.