رئيس وزراء إسبانيا يحمل رئيس كتالونيا مسؤولية الأزمة في الإقليم

“القدس العربي” – وكالات: ذكر رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي أن رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون كان بإمكانه أن يوقف تصعيد الازمة مع مدريد، لكنه لم يفعل.

وقال راخوي أمام مجلس الشيوخ الاسباني “هو وهو فقط” الذي يلقى باللوم عليه في تفعيل المادة 155 من الدستور، وذلك في إشارة إلى الاجراءات التي ستسمح لمدريد بوقف الحكم الذاتي لاقليم كتالونيا.

وأضاف راخوي “إنها آلية قانونية وديمقراطية، يوافق عليها الاسبان ومعمول بها فى الاغلبية العظمى من الدول التي تحيط بنا”.

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يتم تفعيل المادة 155 على الاطلاق منذ أن عادت إسبانيا إلى الديمقراطية، قبل أربعة عقود.

ويتوقع مراقبون أن يوافق مجلس الشيوخ الاسباني على تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، التي ستسمح لحكومة رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، بتعليق الحكم الذاتي لاقليم كتالونيا.

وبدوره، من المقرر أن يناقش برلمان كتالونيا رداً على راخوي، والذي من المحتمل أن يتألف من إعلان أحادي الجانب للانفصال.

ويعد إعلان الانفصال وتفعيل المادة 155 إجراءان غير مسبوقين، ويمثلان تصعيداً لأكثر الازمات السياسية خطورة التي واجهتها إسبانيا منذ انقلاب فاشل عام 1981 .

وبموجب المادة رقم 155، تعتزم السلطات في مدريد إقالة الحكومة الكتالونية، والسيطرة على المؤسسات المحلية، بما في ذلك الهيئات المالية الاقليمية وهيئة الاعلام الحكومية وقوة الشرطة.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك التدخلات الجذرية يمكن تنفيذها، وسط دعوات من جانب قوميين كتالونيين لتنظيم عصيان مدني واسع ضد أوامر من مدريد ومخاوف بشأن حوادث عنف محتملة.