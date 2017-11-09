السخرية تلاحق السيسي بسبب “المعضلة هي أننا لو تحركنا تزعلوا.. ولما تزعلوا تتحركوا…” !
Nov 09, 2017
“القدس العربي”:
لم تنحسر بعد موجة التعليقات التي سخرت من طريقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تركيب الجمل وعدم الربط بينها.
فخلال مداخلاته في فعاليات المنتدي الشبابي في شرم الشيخ، وبعد قصة “عموعبد الفتاح”، عاد السيسي للحديث ليشرح أوضاع شباب مصر، فأثار موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر فيديو كلامه بشكل كبير مع إضافات ساخرة هنا وهناك من الدراما المصرية، ففي الفيديو المسمي بـ”معضلة السيسي” .يقول السيسي :
“المعضلة هي أننا لو تحركنا تزعلوا.. ولما تزعلوا تتحركوا.. فلما تتحركوا تلخبطوا.. فلما تلخبطوا تهدوا البلد.. ولو ما اتحركناش هنفضل عاجزين.. وتحسوا بالعجز والقلة.. فتتحركوا وتهدوا البلد.. يعني في جميع الحالات ما نتحركش” .
فك الله أسر الرئيس الشرعي الوحيد في تاريخ مصر – قولوا آمين
ولا حول ولا قوة الا بالله
الغريب ان الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جاء بصناديق الاقتراع قابع في السجن,فك الله اسر مصر من حكم ال….ار,دولة ١٠٠ مليون عجزت الارحام ان تلد من هو اصلح من هذا ؟؟؟
ايه الكلام ده يا اخواتي .
تتحركوا ونتحرك وتزعلوا وتخربوا البلد . …… واقول واذا خربتو البلد حنتحرك وعندها حتزعلوا – وعندها حتتحركوا مش فاهم شو الغلط هنا – الحركة او الزعل او هد البلد – هوقولكوا حاجة – …. ماحدش يتحرك …وكده مافيش زعل واذا مفيش زعل فنحن سعداء …. وبهذا يكون الاخ الاكبر فسر معضلة السعادة وهي ان لا احد يتحرك …. او يفتح فمه . هيك مضبطه بدها هيك رئيس .
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قيل ما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم بامر العامة
صدقت والله يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم عشنا وشفنا مصائب اخر الزمان
الطاغية السيسي نموذج مثالي عن الجاهل شبه الأمي و الذي لا يخجل من جهله و لا يحاول تصحيح نفسه بل يجاهر بتعريض نفسه للسخرية لأنه ببساطة لا يستطيع أن يقرأ الكلام المكتوب فلو كتب له خطاب لا يستطيع قراءته لأنه جاهل ولا يستطيع قراءة اللغة العربية الفصحى و يتلعثم لذلك تركوه على حريته يتكلم العامية الدارجة ويرتكب الأخطاء و يتعرض للسخرية و الحقيقة أنني لا أرى اليوم في هذا العالم حاكم مسخرة أكثر من الطاغية السفاح السيسي!!
لو كان هدا النظام له القدرة على تركيب الجمل والربط بينها لما وصلت مصر الى الحضيض.
الا تلاحظون ان الحكومة العالمية الخفية تدفع لكم بعناصر رديئة ليحكموكم حتى يضمنوا التبعية العمياء للحكام والتخريب الاكبر لبلادكم لاحظ حكام معظم الدول العربية اقرب للامية ولا يستطيعون تكلم جملة واحدة دون اخطاء املائية او معنوية