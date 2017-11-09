السخرية تلاحق السيسي بسبب “المعضلة هي أننا لو تحركنا تزعلوا.. ولما تزعلوا تتحركوا…” !

“القدس العربي”:

لم تنحسر بعد موجة التعليقات التي سخرت من طريقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تركيب الجمل وعدم الربط بينها.

فخلال مداخلاته في فعاليات المنتدي الشبابي في شرم الشيخ، وبعد قصة “عموعبد الفتاح”، عاد السيسي للحديث ليشرح أوضاع شباب مصر، فأثار موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر فيديو كلامه بشكل كبير مع إضافات ساخرة هنا وهناك من الدراما المصرية، ففي الفيديو المسمي بـ”معضلة السيسي” .يقول السيسي :

“المعضلة هي أننا لو تحركنا تزعلوا.. ولما تزعلوا تتحركوا.. فلما تتحركوا تلخبطوا.. فلما تلخبطوا تهدوا البلد.. ولو ما اتحركناش هنفضل عاجزين.. وتحسوا بالعجز والقلة.. فتتحركوا وتهدوا البلد.. يعني في جميع الحالات ما نتحركش” .