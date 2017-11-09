الحكومة البولندية للشعب: تكاثروا مثل الأرانب-(فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

في خطوة صادمة، قامت الحكومة البولندية بتشجيع شعبها على الإنجاب بأن يتشبهوا بالأرانب.

ووفق ما نقلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، فإن الخطوة جاءت من خلال فيديو “أثار الجدل” كثيرا، حيث طالبت الحكومة الشعب بضرورة التماثل بالأرانب التي امتحدت قيامهم بالإنجاب والإكثار من الأولاد، ونشرت الفيديو على “يوتيوب”، الذي بعد انتقادات تم سحبه.

وقامت وزارة الصحة البولندية بنشر فيديو يوضح الحياة “الهادئة والسعيدة” للأرانب، موجهة رسالة في نهاية الفيديو للمشاهدين تقول “إذا كنت تريد أن تصبح والدا، فعليك أن تكون كالأرانب.”

وتعاني بولندا من انخفاض مستوى الولادات، حيث يبلغ عدد السكان 38 مليون نسمة فقط.