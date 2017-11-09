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الحكومة البولندية للشعب: تكاثروا مثل الأرانب-(فيديو)

Nov 09, 2017

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لندن – “القدس العربي”:

في خطوة صادمة، قامت الحكومة البولندية بتشجيع شعبها على الإنجاب بأن يتشبهوا بالأرانب.

ووفق ما نقلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، فإن الخطوة جاءت من خلال فيديو “أثار الجدل” كثيرا، حيث طالبت الحكومة الشعب بضرورة التماثل بالأرانب التي امتحدت قيامهم بالإنجاب والإكثار من الأولاد، ونشرت الفيديو على “يوتيوب”، الذي بعد انتقادات تم سحبه.

وقامت وزارة الصحة البولندية بنشر فيديو يوضح الحياة “الهادئة والسعيدة” للأرانب، موجهة رسالة في نهاية الفيديو للمشاهدين تقول “إذا كنت تريد أن تصبح والدا، فعليك أن تكون كالأرانب.”

وتعاني بولندا من انخفاض مستوى الولادات، حيث يبلغ عدد السكان 38 مليون نسمة فقط.

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4 تعليقات

  1. اما الحكام العرب فانهم يطالبون مواطنيهم بتحديد النسل غريب امر العرب

  2. تحتاج اي دولة الى نسبة مواليد اكثر من 2.3 لكل زوجين وهذا ما يفسر اصرار الحكومات الغربية على استقبال ابناء المسلمين
    وليس حبا بهم وانسانية كما يظن البعض وكل المهاجرين بعد جيلين يذوبوا ويصبحو من ابناء ذلك البلد ويصبحوا في الغالب مسيحيين

  3. *المفروض (الأولاد ) نعمة من رب العالمين
    ولكن للأسف في معظم دولنا (العربية) المنكوبة تحولت النعمة الى نقمة..؟؟؟
    سلام

  4. اولاد المسلمين يتحولون إلى مفخخين لقتل بعضهم والغربين يتحولون إلى شعوب منتجة ومصنعة . لأن أطفال المسلمين يعيشون بين أسرة أمية دكتاتورية وماذا ينتجون سواء جهل وتخلف ومفخخين . التربية هي من تنتج شعوب متحضرة أو متخلفة ومفخخة أو كذابين . التربية هي الأساس بناء المجتمع للخير أو الشر .

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