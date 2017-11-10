اكتشف الأب المسلم أن الأم يهودية..مغربية تلتحق بجيش الاحتلال بعد تهريبها إلى إسرائيل مع اختها ووالدتهما
الرباط- «القدس العربي»:
تحدثث وسائل إعلام مغربية عن فريق إعلامي إسرائيلي، تمكن من تهريب أسرة مغربية ، من مدينة الدار البيضاء إلى إسرائيل وتجنيد فتاة في الجيش الصهيوني.
وبحسب صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر الجمعة، نقلا عن صحيفة «يديعوت أحرنوت»، الإسرائيلية ، فإن الفريق الإعلامي، أعلن عن تحقيقه نصرا بتهريب الأسرة مكونة من أم وفتاتين ، من أحد المنازل بمدينة الدار البيضاء، بدعوى أنها “يهودية تعرض أفرادها إلى تعذيب نفسي، ما اضطرها إلى اللجوء إلى منزل آمن بالمدينة يملكه مغاربة يهود، حيث جري التنسيق بين جميع الأطراف لترحيلهم إلى إسرائيل”.
وحسب الصحيفة الاسرائيلية ، فإن المشرفين على برنامج «أفوديم» (المختفون)، الذي يبثه التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، تمكنوا من تهريب فتاة مغربية تدعى حين زريهان (19 سنة)، وأختها ياسمين و والدتهما نجاة إلى إسرائيل، إذ فر أفراد الأسرة منذ حوالي ثلاث سنوات من منزل رب الأسرة (مسلم الديانة) إلى منزل آمن، و ذلك بعد أن اكتشف الأب أن زوجته يهودية، وشرع في تعذيبها نفسيا و جسديا. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن أسرة الزوجة لم تكن تعلم بديانة ابنتها، لأن والدتها فضلت التكتم على الأمر منذ طفولتها، ثم أرغمت على الزواج قبل أن تعترف الوالدة قبيل وفاتها بأيام قليلة قبل وفاتها بأنها يهودية.
وتحدث الصحيفة العبرية عن تاريخ العائلة، وزعمت أن فالجدة أجبرت على ترك الديانة اليهودية في العلن، على الأقل، عندما أجبرت بدورها على الزواج من مسلم، و هي الطريقة التي لجأت إليها والدة نجاة، قبل أن يعلم الجميع بذلك، و منهم الزوج الذي بدأ يعذبها نفسيا، حسب اعترافاتهن للصحيفة.
وفضل أفراد الأسرة الاختباء في «بيت أمن»، تحت رعاية يهود، و روت حين زريهان للصحيفة يومياتها بعد استقرارها في المنزل الجديد، إذ كانت تستمع إلى الأغاني الإسرائيلية، و راودها حلم الانخراط في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ولم تكشف الصحيفة الإسرائيلية طريقة تهريب أفراد الأسرة، وأسماء المتعاونين مع الفريق الإعلامي، إلا أنها سلطت الضوء أكثر على زريهان، مشيرة إلى أنها التحقت بالجيش، بعد وصولها إلى إسرائيل، و تنتظر الآن تعيينها في وظيفة عسكرية بعد إتمامها التدريب الأولي، و قالت الفتاة في تصريحها: إن « حققت حلمي بالالتحاق بالجيش الإسرائيلي، و كنت أعلم بأنني جزء منه كما أن والدتي فخورة بي».
وأضافت: إنني ” أشعر بأني إسرائيلية وأكتشف كل يوم الثقافة الإسرائيلية و كيفية الاندماج في المجتمع، كما أن الجيش دربني على التأقلم، فقد تعلمت تاريخ إسرائيل، علما أنني لم أكن أعلم الكثير عن الحروب وعن رؤساء إسرائيل ورؤساء حكوماتها السابقين، مشيرة إلى أنها وجدت صعوبة في تعلم اللغة العبرية، إلا أن الجيش وأصدقائها ساعدوها كثيرا على الاندماج” .
كلها اخبار تسمم الابدان ..كل بلاد العرب خراب من الخليج الى المحيط
Oh, very nice story!!! So, from now on, she will enjoy shooting Palestinians with no questions asked !!!! That’s really fun!!!!!
-الثقافة الإسرائيلية؟؟ أي القتل..-الاندماج ؟ أكثر من نصف الاسرائليين عرفوا الخديعة وهاجروا خارج إسرائيل للعيش في دول مختلفة..-تعلمت تاريخ إسرائيل ؟؟ في جملة واحدة : إسرائيل كيان مستعمر غاصب لأرض غيره عمره أقل من 70 سنة لا تاريح له ولا جغرافية..-لم تكن تعرف عن حروب إسرائيل وعن رؤسائها؟؟ شارون وأفعاله، ثم مصيره في الدنيا قبل الآخرة تحمل لك كل تفسير شيء ..
ما يضحكني في هذه القصة هو ادعاء الصهاينة عن تحقيقهم لنصر بتهريب هذه الأسرة اليهودية حسب زعمهم وادعاءاتهم وهم كاذبون حتى ولو صدقوا، فما يضحك فعلا هو عدم الإشارة إلى تواطؤ جهات مخابراتية مغربية معهم في هذه الرواية السمجة، أما تجري العملية دون علم المخابرات المغربية فهذه كارثة وطنية وجب الحداد لها، وهي تذكرنا بمقتل قادة الإنتفاضة الفلسطينية في تونس على أيدي صهاينة يريدون تصوير انفسهم باتمان وسوبرمان ضحكا على الأذقان، وهم أينما حلوا يجدوا المساعدة المخابراتية التامة، والتغطية الأمريكية والغربية لدى حكامنا المغلوبين على أمرهم، ولعنة الله على كل من تآمر على مصالح هذه الأمة وشعوبها وعزتها واستقلالها.
هذا مسلسل كوميدي لمصطفى فهمي وشيكو وماجد
تحيات مباركات لصحيفة القدس العربي، مارأيكم بمناسبة قصة الفتاة المغربية اليهودية التي عادت إلى إسرائيل ودخلت الجيش الصهيوني، لقد انهيت قبل اسبوعين كتابة رواية عن اسير فلسطيني اعجبت به مجندة صهيونية مغربية، رواية جيدة حسب اعتقداي ومثيرة، ، فما رأيكم بإعطائكم حق نشرها، بمعدل حلقة او فصل كل اسبوع أو كل يوم فهي 40 فصل وفيها إثارة وحب وعنف وتعذيب وشك وحلول واقتراحات للقضية وللشعبين،
ولكم تحياتي
ابوخالد نازك ضمرة، إضافة ابوخالد لتعرفوا انني رجل ولست امرأة
يجب أن تذوت الشعوب العربية ما ذوتته شعوب أوروبا أنها قومية عربية متعددة الثقافات الوطنية من المغرب إلى المشرق إلى الشام والخليج العربي. تشترك باللغة والثقافة والتضاريس والمصير. منها المسيحي ومنها المسلم والعلماني واليهودي ومنها البربري والقبطي. يجب أن يؤدي ذلك إلى تقويتنا لا إضعافنا. أعرف كثيرا من اليهود الشرقيين يعتبرون أنفسهم عربا يمنا أو مغاربة أو عراقيين، لكنهم يعتقدون أن دينهم يهود. ما يميز العربي أنه أكثر الشعوب انفتاحا وتقبلا للآخر، فما على الآخر إلا العيش بيننا والتكلم بلغتنا لنعتبره عربيا تماما. الطائفية الإسلامية هي الوجه الإسلامي للصهيونية واليهودية العنصرية، كما أن العكس صحيح أيضا… لغتنا وشعوبنا العربية أهل الحضارة أورثناها للاتينبة المترجمة علميا عنا، شعوبنا ستجد الطريق لإكمال انتفاضتها. والربيع العربي سيأتي بعد هذا الخريف الداعشي الأمريكي المظلم.