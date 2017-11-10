وزير خارجية المغرب: الطرف الأساسي بقضية الصحراء هو الجزائر
الرباط – (الأناضول): اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أنّ التقدّم في حلّ قضية الصحراء لن يكون إلا بانخراط “الطرف الحقيقي” فيها، ألا وهو الجزائر.
جاء ذلك خلال تقديم الوزير حصيلة وزارته بلجنة الخارجية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان ).
وقال بوريطة “من أجل التقدم (في حل القضية) يجب أن يكون هناك محاورون، والطرف الأساسي هو الجزائر”.
وذكر أنّ “(جبهة) البورليساريو لا إرادة لها وتأخذ التعليمات، وإذا لم ينخرط الطرف الحقيقي الذي له دور في قضية الصحراء (في إشارة للجزائر) في إيجاد حل، فلن تكون هناك نتيجة”.
وتابع “إذا لم تتحمل الجزائر المسؤولية، لن يكون هناك مسار لإيجاد حل لقضية الصحراء”.
ولفت أن “هناك طرفا (لم يسمه) يحتضن البوليساريو ويحركها دبلوماسيا ويمولها، إلا أن هذه الدولة لا تعتبر نفسها طرفا في الموضوع″.
وأردف أن “تحرّك دبلوماسية بلاده ينبني على القضية الوطنية (الصحراء)، والنموذج المغربي السياسي والاقتصادي، والجالية المغربية في الخارج”.
وبالنسبة للوزير، فإن “الدفاع عن القضية الوطنية يكون في إطار ثنائي ودولي، إضافة إلى الترويج والتعريف للنموذج المغربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو الدفاع عنه أمام بعض الأطراف”.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.
العالم كله اصبح يعرف هذا الامر، ولَم يعد يخفى على احد ان عرقلة دوران عجلة المغرب هو الهدف الأساسي للجزائر ، الوزير سمى الأشياء بمسمياتها فقط…
لديّ سؤال: لماذا لم تقم الجزائر ببناء مساكن أو مدينة عصريّة تليق بإنسانيّة و كرامة اللاجئين الصحراويين، في وقت يتبجّج في الجزائريون بمجانية السكن و بعائدات البترول و أسطوانة الدفاع عن الصحراويين؟
ونحن نؤكد كصحراويين أن الطرف الثاني هي فرنسا فمن يستخدم حق الفينول كل مرة هي ماما فرنسا لو رفعت هذه الأخيرة يدها من قضية الصحراء لما صمد المغرب شهرا واحدا كصحراويين نعتز بحليف كالجزائر فهي من استقبلتنا عندما كان الجيش المغربي يبيد كل ماهو صحراوي ستخرجون من الصحراء عاجلا أو آجلا
عفوا صاحب المقال النازحين الفارين كلمة كبيرة،شهود العيان لتلك المرحلة شهدوا أن أغلب اللاجئين تم ترحيلهم قسرا من طرف البوليزاريو و غالبيتهم اليوم هم محتجزين و لا إرادة لهم ،لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات و أن غادروا يتم تهديدهم بعواءلهم كرهائن للعودة،استغلت البوليزاريو الفراغ إبان الانسحاب الاسباني الغير منظم و استعانت بشاحنات جزائرية و قامت بترحيل كل من وصلت إليه كالقطيع ثم كدستهم في مخيمات تنعدم فيها كل مقومات الحياة و منذ ذلك الحين و هي تتاجر بمعاناتهم،من بقي لم تتم إبادتهم كما ادعت الجزائر و صنيعتها و لم يذبحوا أو يطردوا و هم يعيشون في وطنهم في أفضل حال من كثير من جيرانهم في موريتانيا أو الجنوب الجزائري أو مالي،كما أن الحكومة المغربية جهزت لهم الآلاف من الدور سميت بدور العودة و هي أحياء سكنية لازالت فارغة تنتظر أصحابها في أغلب حواضر الصحراء،عندما استعاد المغرب الإقليم كان صحراء قاحلة و ها هو اليوم تزدهر فيه المدن و تبنى المدارس و تجهز الطرق و الماء و الكهرباء ،المشكلة هي مرتزقة المبادئ و مروجو الأكاذيب لا يكلفون نفسهم عناء التقصي و يصدرون أحكامهم الجاهزة،لو استقلت الصحراء الغربية لكانت اليوم كموريتانيا أو جنوب السودان تسودها الفوضى و الاقتتال الداخلي…القضية برمتها هي مفتعلة و لا احد يأبه حقا للاجئين فهم مجرد ارقام و رأسمال يتم الاتجار به و كل و شطارته فالكعكة كبيرة و المستفيدين حشد من دوي القلوب القاسية من موظفين و دبلوماسيين و تجار لا يفرقون بين الحلال و الحرام.
/// إلى الأخ ولد العيون ///
صحيح أن فرنسا تساعد المغرب في قضية الصحراء لأنها تعرف تاريخ هده المنطقة أكثر من أي دولة أخرى وهي التي أعطت الضوء الأخضر لاسبانيا لكي تحتل الصحراء من المملكة المغربية في دالك الوقت . إسبانيا لا تريد أن تقول الحقيقة من الأول. أما فرنسا فهي تقول الحقيقة ولا تنافق المجتمع الدولي. ففرنسا تعرف جيدا أن الصحراء الغربية كانت تحت حكم السلاطين المغاربة مند قرون. هادا هو سبب الوقوف فرنسا للمغرب. والسلام
أغلبية الناس التي تعيش في الصحراء الغربية والمغربية يعيشون احسن من أي بلد في إفريقيا. الخير متنوع من كل الجهات. من الفواكه المغربية المتعددة الأصناف والأثاث المنزلية من جميع الأنواع والبناء الجيد وبناء الطرقات وكل عام والصحراء تتقدم وتنمو بطريقة خيالية. أما الصحراويين الدين اختطفهم الجيش الجزائري بمعاونة الخونة البوليساريو إلى تندوف فهم يعيشون عيشة لا يصدقها إلا من يراهم مباشرة . لا حول ولا قوة لهم . الجزائر وصنيعتها البوليساريو تعطيه لهم فقط الأحلام والأوهام مند 45 سنة. والسلام
أقولها وأكررها …
البولساريو ليست إلا دمية في يد عسكر الجزائر وهي لا تمثل الصحراويين المغاربة ، جل مؤسسيها ومعهم الآلاف من اللآجئين هربوا من جحيم تندوف والتحقوا ببلدهم المغرب ولم يبقى هناك إلى فئة قليلة منهم تنتظر الفرصة للإلتحاق بالمغرب أما بقية اللآجئين فلا علاقة لهم أصلا بالصحراء المغربية وهو ما يفسر الرفض المتكرر للجزائر لإحصائهم كما تنادي به الأمم المتحدة ، المغرب يمد يده للجزائر في كل مناسبة للتعاون والوحدة لما فيه مصلحة الشعبين ولكن للأسف عسكر الجزائر وبعض نخبه مازالوا لم يعالجوا أنفسهم من المغربفوبيا ومازالوا يعتقدون بعد كل ماصرفوه من عشراة المليارات والجهد بدون نتيجة تذكر أنهم سيقسمون المغرب وسيقيمون دولتهم الوهمية على صحرائه ، كل ما أخشاه لا قدر الله أن تنهار الجزائر وتتقسم إلى دويلات للقبائل والمزابيين والطوارق والعرب ، فالغرب يتحين فرصته ولن يتهاون في تقسيمنا وتشتيتنا لنبقى قوما تبعا لهم ، إنني أتأسف لما وصل إليه حالنا وحال مغربنا الكبير وأتأسف للبعض الذي مازال يردد أسطوانة عسكر الجزائر وهو لا يعلم أن التقسيم إذا وقع لا قدر الله فإنه سيشمل الكل
الأخ ولد العيون كفاك كذبا على الدقون ، الأمة المغربية كلها مجمعة على وحدتها الترابية والمغرب دولة إقليمية لها مكانتها ووزنها ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بعصابة تحكم بضعة خيمات بالية في تندوف
طبعا هذا أمر لا يخفى على أحد ومن يقول العكس يشرح لنا ماذا يعني النظام العسكري الجزائري الفاسد والغبي بتأسيسه دولة داخل الجزائر بجميع أركانها سياسياً واقتصاديا وعسكريا . والجميع يعلم تنظيم البوليزاريو الغير الشرعي كم كلف وما زال يكلف الجزائر والجزائريين أيضا الجميع يتذكر كلام السيد السعداني حين قال إنه لا يريد الخوض في موضوع البوليزاريو خوفاً من خروج الشعب الجزائري الى الشارع وما خفي اعظم !!!!!والمستقبل………..!!!!!!!!
كلام بوريطة هو انعكاس لخطاب الملك مؤخرا والذي كرر نفس كلام الملك الراحل الحسن الثاني قبل الاعتراف بالبوليساري والتفاوض معها، في بداية حرب الصحراء الغربية 1975 كان المغرب يتنكر لوجود الصحراويين حيث كان يقول ان يحارب مرتزقة جزائريين، كوريين، فيتناميين الخ ولكنه مع مرور الوقت واشتداد الحرب عليه اعترف بوجود البوليساريو وفي قمة نيروبي 1981 تقدم بطلب اجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية، وبدات جولات المفاوضات حتى التوقيع مع البوليساريو على مشروع الاستفتاء وتم وقف اطلاق النار 06/09/1991 باشراف الامم المتحدة، لماذا لم يشترط وقتها المغرب التفاوض المباشر مع الجزائر كما يذكر الان؟،صحيح ان الجزائر تحمي السكان المدنيين في ارضها بعد ان تعرضوا للقصف من الطيران المغربي ايام اجتياحه الاولى للإقليم 1975، المغرب يحاول المراوغة وكسب الوقت ولكن بخطابه هدا يكشف للامم المتحدة انه غير مسؤول ولا يريد الحل بل و ينسف مشروع الحل من اساسه وقد يجر المنطقة الى حرب ضروس لا يمكن التنبؤ بنتائجها الكارثية، الصحراويين المتواجدون في مخيمات اللاجئين في الجزائر هم احرار في الدخول و الخروج منها وهذا بشهادة كل المنظمات الدولية حيث ان اغلب الشباب يستغل في اوروبا و يعود الى هناك، وخير دليل ان الصحراويين متمسكين بالبوليساريو وانها ممثلهم الوحيد و الشرعي هي المظاهرات التي ستقام اليوم في مدريد عاصمة اسبانيا
والتي من المتوقع ان يشارك فيها عشرات الالاف من الصحراويين للتنديد باتفاقية مدريد 14/11/1975، والتي بموجبها تم تقيسم الصحراء ببن المغرب و موريتانيا.
الطرف الرئيسي في نزاع الصحراء الغربية هي فرنسا الاستعمارية التي لا تريد حلا للقضية الصحراوية حتى تبقى تبتز النظام المغربي و تحتل المغرب من حيث لا يدري و تستحوذ على كل الخيرات في المغرب بدون منافس .لو لا فرنسا لما بقى المحتل المغربي شهرا واحد بالصحراء الغربية. السيد بوريطة تناسى ان فرنسا استعملت عدة مرات حق الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الامن التي تدين المغرب و تطالبه بالانسحاب فورا من اراضي الجمهورية الصحراوية .فرنسا هي من تساند الاحتلال المغربي لتخلط الاوراق في شمال افريقيا حتى لا تقم قيامة للاتحاد المغاربي الذي سيقضي على مصالحها.