وزير خارجية المغرب: الطرف الأساسي بقضية الصحراء هو الجزائر

الرباط – (الأناضول): اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أنّ التقدّم في حلّ قضية الصحراء لن يكون إلا بانخراط “الطرف الحقيقي” فيها، ألا وهو الجزائر.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير حصيلة وزارته بلجنة الخارجية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان ).

وقال بوريطة “من أجل التقدم (في حل القضية) يجب أن يكون هناك محاورون، والطرف الأساسي هو الجزائر”.

وذكر أنّ “(جبهة) البورليساريو لا إرادة لها وتأخذ التعليمات، وإذا لم ينخرط الطرف الحقيقي الذي له دور في قضية الصحراء (في إشارة للجزائر) في إيجاد حل، فلن تكون هناك نتيجة”.

وتابع “إذا لم تتحمل الجزائر المسؤولية، لن يكون هناك مسار لإيجاد حل لقضية الصحراء”.

ولفت أن “هناك طرفا (لم يسمه) يحتضن البوليساريو ويحركها دبلوماسيا ويمولها، إلا أن هذه الدولة لا تعتبر نفسها طرفا في الموضوع″.

وأردف أن “تحرّك دبلوماسية بلاده ينبني على القضية الوطنية (الصحراء)، والنموذج المغربي السياسي والاقتصادي، والجالية المغربية في الخارج”.

وبالنسبة للوزير، فإن “الدفاع عن القضية الوطنية يكون في إطار ثنائي ودولي، إضافة إلى الترويج والتعريف للنموذج المغربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو الدفاع عنه أمام بعض الأطراف”.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.