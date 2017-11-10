السلطات المغربية تتراجع وتقرر منح بعثة رياضية إسرائيلية تأشيرة دخول للمغرب
الرباط ـ «القدس العربي»: تراجعت السلطات المغربية عن قرارها بعدم منح وفد إسرائيلي تأشيرة دخول إلى المغرب، وقررت السماح له بالدخول للمشاركة في منافسة دولية للجودو تقام في مراكش، في وقت شهدت المدينة وقفات احتجاجية على هذه المشاركة.
وأكد موقع i24 الإسرائيلي أن المغرب منح منتخب الجودو الإسرائيلي تأشيرات الدخول عقب إصرار رئيس اتحاد الجودو العالمي. وقال إن المغرب منح المنتخب الإسرائيلي للجودو تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة للجودو التي تقام في مدينة مراكش.
وذكر التقرير أن المنتخب الذي وصل مطار بن غوريون عاد خالي الوفاض بعد رفض المغرب منحه تأشيرات الدخول للمشاركة في البطولة، بسبب إحجام منظمي المسابقة عن السماح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة بها، لكن أمس أقلع المنتخب الإسرائيلي إلى مدينة ميونيخ في ألمانيا على أمل الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركة في البطولة.
وقالت القناة الإسرائيلية السابعة إن المنتخب الإسرائيلي حصل على التأشيرة بعد تهديد رئيس الجودو العالمي ماريوس أوزير المنظمين بإلغاء البطولة إن لم يسمح المغرب بدخول المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في المسابقة، وبعد تدخله المباشر بعد وصوله شخصيا إلى المغرب حتى يهتم بمنح أعضاء المنتخب الإسرائيلي التأشيرات التي حصلوا عليها صباح أمس وأكملوا طريقهم إلى البطولة المرموقة من ألمانيا.
ونظم حزب «العدالة والتنمية»، الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية، وأذرعه الدعوية والنقابية والشبابية وقفة احتجاجية، الخميس، في ساحة باب دكالة، للتنديد بمشاركة بطل إسرائيلي في بطولة العالم للجودو. ورفع المحتجون شعارات ضد التطبيع الرسمي والشعبي مع الكيان الصهيوني، معتبرين مشاركة بطل إسرائيلي في بطولة العالم للجودو خطوة استفزازية لمشاعر المغاربة، ومناقضة للخطاب الرسمي للدولة، وللمرجعيات القانونية الوطنية، والالتزامات الدولية للمغرب، في إطار جامعة الدول العربية، بعدم التطبيع «الرسمي» مع الكيان الصهيوني.
وأدان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية كافة مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعوا كل الرياضيين المغاربة إلى مقاطعة أية مباراة تجمعهم مع مصارع إسرائيلي. كما دعوا الجمهور إلى حمل العلم الفلسطيني، واستنكروا «السماح لممثل الكيان الغاصب بدخول الأراضي المغربية والمشاركة في البطولة الرياضية».
للاسف الشديد، و اليد الواحدة ما بتصفق لوحدها كما يقول المثل. المغرب ليس سوبر مان …
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انا اتعجب، لماذا لم تكن هناك مساندة من البلدان العربية و الاسلامية المشاركة في البطولة لموقف المغرب.
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و حتى على منابر الجرائد، لم يكن لموقف المغرب اي صدى يذكر، و هذا يعد باروميتر لاهتمام الامة بالقضية
و يستعمله الساسة لاتخاد قراراتهم.
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الحصيلة، المغرب بقي متفردا بدون مساندة من دول عربية و اسلامية، و حتى في الراي العام العربي، فلا ننتظر المعجزات …
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و سوف نرى من سيخرج سلاحه الآن … بعدما تركه في غمده البارحة …. من زرع حصد كما يقول المثل.
هل تعلمون ان امير المؤمنين رئيس لجنة القدس بالله عليكم كيف يقبل بمنح اسرائليين تاشيرات دخول الى بلده الا اذا كان رئيس لجنة تهويد القدس و سقطت سهوا كلمة تهويد
عيش تشوف
زوبعة في فنجان ، الملك هو المغرب
وانتصرت أذرع الدولة العميقة في فرض إرادتها على الشعب وعلى الحكومة الشرعية وعلى منتخبي الشعب تحت قبة البرلمان، فأي دليل بعد هذا يطلبه البعض ليتيقن أن الحل والنقض بيد البلاط وما المؤسسات والأحزاب السياسية إلا ديكور يزين ديموقراطية الواجهة كما عقبت بالبارحة على نفس الموضوع.
طبعا توافق على التاشيرة فولي عهد الامارات هو الآمر الناهي والصهاينة اصدقاؤه
وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن…
هدا التراجع الرسمي المغربي عن السماح لرياضيي العصابات الصهيونية بالمشاركة في منافسة دولية للجودو يوضح ان الرفض في اول الامر لم يكن نابعا من نيات صادقة بل جاء فقط لامتصاص الغصب ورفع العتب والتبرير بان التراجع ناتج عن تهديد رئيس الجودو العالمي ماريوس اوزير بالغاء البطولة فلمادا كل هدا الضجيج والتطبيع جار على قدم وساق وبخطى متسارعة من طرف غالبية الانظمة العربية؟ الا يعلم الجميع ان الكيان الارهابي الصهيوني اضحى حليفا وصديقا مؤتمنا؟ فما المانع ادن في استضافة الحلفاء والاصدقاء؟
أكثر من ربع سكان إسرائيل يحملون الجنسية المغربية التي لا تسقط إلا بظهير شريف حسب الدستور المغربي ، المغرب لا يمكنه منع مواطنيه من دخول وطنهم الأصلي مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم .
المغرب يحيط به الأعداء من كل جهة واليهود المغاربة يدافعون عن المغرب في كبريات العواصم الدولية ، قبل أن تلوموا المغرب لوموا من صرف أكثر من 400 مليار دولار على حركة إنفصالية لتقسيم المغرب ولكن بدون أي فائدة تذكر فالمغرب في صحرائه والصحرء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
لما بلد مثل السعودیه مهبط الوحی وقبله المسلمین وبیت الله الحرام تتحالف مع الصهاینه والمشرکین لضرب المسلمین والعرب فماذا تتوقع من المغرب؟
هذا هو المغرب الذي يسانده العرب ضد الشعب الصحراوي المكافح,هؤلاء العرب الذين يريدون ان يعيش كل من يقول لا الله الا الله وان محمد رسول الله ,تحت حذاء الامبريالية الغربية التي يستمدون منها حياتهم وقوتهم على شعوبهم,فلم يستلهموا من اجدادهم ومن تاريخهم المجيد شيئ,فاصبحوا يخافون مواجهة عدوهم ولا يجدون ضرورة في مقاومته رغم انه يسكن دارهم بالقوة,ويدوس على كرامتهم وشرفهم صباح مساء .فبعد زيارت وزير الحربية الاسرائلية للبرلمان المغربي,هاهو المغرب يحرك زوبعة اخرى في فنجان بعدم منح مصالحه تاشيرة الدخول للوفد الاسرائيلي,فلم نصدق ماكانت تتناقله وسائل الاعلام ,فاستبشرنا خيرا من هذا التصرف,لاكن مالبثت حليمة ان عادة الى عادتها القديمة كما يقول المثال,وهاهو الوفد الاسرائيلي يمنح التاشيرة لدخول المغرب و يشارك المغاربة عرسهم الرياضي