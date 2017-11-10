﻿السلطات المغربية تتراجع وتقرر منح بعثة رياضية إسرائيلية تأشيرة دخول للمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»: تراجعت السلطات المغربية عن قرارها بعدم منح وفد إسرائيلي تأشيرة دخول إلى المغرب، وقررت السماح له بالدخول للمشاركة في منافسة دولية للجودو تقام في مراكش، في وقت شهدت المدينة وقفات احتجاجية على هذه المشاركة.

وأكد موقع i24 الإسرائيلي أن المغرب منح منتخب الجودو الإسرائيلي تأشيرات الدخول عقب إصرار رئيس اتحاد الجودو العالمي. وقال إن المغرب منح المنتخب الإسرائيلي للجودو تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة للجودو التي تقام في مدينة مراكش.

وذكر التقرير أن المنتخب الذي وصل مطار بن غوريون عاد خالي الوفاض بعد رفض المغرب منحه تأشيرات الدخول للمشاركة في البطولة، بسبب إحجام منظمي المسابقة عن السماح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة بها، لكن أمس أقلع المنتخب الإسرائيلي إلى مدينة ميونيخ في ألمانيا على أمل الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركة في البطولة.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة إن المنتخب الإسرائيلي حصل على التأشيرة بعد تهديد رئيس الجودو العالمي ماريوس أوزير المنظمين بإلغاء البطولة إن لم يسمح المغرب بدخول المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في المسابقة، وبعد تدخله المباشر بعد وصوله شخصيا إلى المغرب حتى يهتم بمنح أعضاء المنتخب الإسرائيلي التأشيرات التي حصلوا عليها صباح أمس وأكملوا طريقهم إلى البطولة المرموقة من ألمانيا.

ونظم حزب «العدالة والتنمية»، الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية، وأذرعه الدعوية والنقابية والشبابية وقفة احتجاجية، الخميس، في ساحة باب دكالة، للتنديد بمشاركة بطل إسرائيلي في بطولة العالم للجودو. ورفع المحتجون شعارات ضد التطبيع الرسمي والشعبي مع الكيان الصهيوني، معتبرين مشاركة بطل إسرائيلي في بطولة العالم للجودو خطوة استفزازية لمشاعر المغاربة، ومناقضة للخطاب الرسمي للدولة، وللمرجعيات القانونية الوطنية، والالتزامات الدولية للمغرب، في إطار جامعة الدول العربية، بعدم التطبيع «الرسمي» مع الكيان الصهيوني.

وأدان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية كافة مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعوا كل الرياضيين المغاربة إلى مقاطعة أية مباراة تجمعهم مع مصارع إسرائيلي. كما دعوا الجمهور إلى حمل العلم الفلسطيني، واستنكروا «السماح لممثل الكيان الغاصب بدخول الأراضي المغربية والمشاركة في البطولة الرياضية».