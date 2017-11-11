﻿باسم يوسف: النظام المصري عرض عليّ العودة وتقديم برنامج كوميدي

لندن ـ «القدس العربي»: قال الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، أمس الجمعة، إن الحكومة المصرية تتواصل معه من أجل العودة إلى مصر وتقديم برنامج كوميدي.

وأوضح، خلال حوار معه على إذاعة (س ب أس كندا) أن «العرض يتكرر من السلطات المصرية كل 3 أو 4 أشهر، وفي كل مرة يزيد المبلغ الذي يعرضونه عليه كي يقبل العودة وإعداد برنامج كوميدي يكون بموافقة السلطات، لكنه في كل مرة يرفض».

وبين أن «النظام المصري يرغب في تجميل صورته أمام الشعب، حتى يبدو بمظهر النظام الديمقراطي الذي يتقبل الكوميديا»، معتبراً أن «أي عرض كوميدي سيقدمه بشروط السلطة المصرية سيكون تضليلاً للناس وليس توعية لهم».

يوسف الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ خروجه من مصر عام 2013، سطع نجمه بعد تقديمه برنامجه الساخر «البرنامج» الذي انتقد فيه بشكل ذكي حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وسبق أن قال إنه قرر مغادرة مصر بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 100 مليون جنيه عام 2014، وهو مبلغ كان يساوي 15 مليون دولار وقتها.

وأشار في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) أن النظام المصري لا يلاحق معارضيه بتهمة «حرية التعبير» وإنما يستخدم وسائل أخرى للتضييق عليهم، مثل الأحكام القضائية.

وقال «عندما يريدون التخلص من شخص ما فإنهم يفعلون ذلك بشكل غير مباشر، فهم يذهبون إلى الشركات المشغلة له ويقولون إن هذا الشخص غير مسموح له بالعمل بعد الآن».

وأوضح يوسف أنه فور صدور الحكم في القضية التي كانت تتعلق بخلافات مع القناة التي تبث برنامجه «البرنامج»، حذره محاميه من أن السلطات قد تضعه على قائمة الممنوعين من السفر أو تزج به في السجن.