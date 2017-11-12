﻿سميرة سعيدة نجمة مهرجان «قفطانورتي» في طنجة

الرباط – «القدس العربي»: تستعد النجمة المغربية «سميرة سعيد» لإحياء تظاهرة «قفطانورتي» التي تنظم في شهر شباط/ فبراير من السنة المقبلة (2018)، من قبل جمعية التضامن للفن والثقافة تحت شعار «الصحراء المغربية – القفطان والصحراء جذور وامتداد».

وقال زكي بوملال، مدير الدورة الرابعة للمهرجان، إن مشاركة سميرة سعيد ستشكل نقلة نوعية بالنسبة للمهرجان، نظرا للصيت الكبير والتاريخ الفني، الذي أثرت به الساحة الفنية بأغان عصرية بمختلف اللهجات، كما أن صاحبة الصوت الذهبي، تعد من أوائل من قدموا أغاني عن الصحراء المغربية وأخرى وطنية صنفت ضمن خالدات الأغنية المغربية، وهو ما جعل المنظمين يقومون بدعوتها للمهرجان.

ويسعى منظمو المهرجان من خلال هذه الدورة إلى منح القفطان المغربي المكانة التي يستحق، وقال بوملال إن القفطان لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه من بعض المنظمين للمهرجانات، إذ يستغلونه تجاريا فقط، لذلك فإن إدارة «قفطانورتي» أخذت على عاتقها منح القفطان المغربي المكانة التي تليق به عالميا»، وعن اختيار مدينة طنجة لاحتضان المهرجان أكد بوملال أن المدينة تحظى بموقع جيو استراتيجي مميز باعتبارها بوابة إفريقيا نحو أوروبا كما تزخر بمناظر طبيعية وتاريخية جميلة تجلب الزائر، إضافة إلى مؤهلاتها السياحية العالية، الشيء الذي سيجعل من مهرجان «قفطانورتي» المهرجان الأكثر تميزا ونجاحا في المغرب».

وتعرف الدورة الرابعة للمهرجان حضورا مميزا لأسماء لامعة في المجال السياسي وعالم المال والأعمال، إضافة إلى مصممين مرموقين من المغرب ودول عربية وأوربية كسلطنة عمان، والمملكة السعودية، ولبنان، والبحرين، والمملكة المتحدة وفرنسا، وهي مناسبة تفتح للمصممين فرصة التعريف بأعمالهم وتقريبها أكثر من عشاق القفطان المغربي، إذ ستتم برمجة يوم مفتوح قبل العرض بشهر كامل في أحد المواقع الأثرية في عاصمة البوغاز لعرض بعض قطع المصممين المشاركين في الدورة للتعريف بهذا الزي الذي يفخر به المغاربة.

وتكرم الدورة الرابعة للمهرجان مجموعة من الوجوه المحلية التي برزت في مجالات متعددة، كالبطل العالمي في سباق المارثون محمد الصروخ الشهير بالعياشي.