﻿مديرة صحيفة «الفجر» الجزائرية تقرر الدخول في إضراب عن الطعام بسبب قطع الإعلانات عنها

الجزائر ـ «القدس العربي»: أعلنت الصحافية الجزائرية حدة حزام صاحبة ومديرة صحيفة «الفجر» أنها ستدخل في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على قطع الإعلانات عن صحيفتها منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن القرار صدر من جهة عليا بسبب تصريحات أدلت بها في قناة أجنبية.

وقالت إنه لم يعد أمامها من خيار إلا الدخول في إضراب عن الطعام، خاصة أن الوضع المالي لصحيفتها يتأزم يوما بعد آخر، وأنها لم تعد قادرة على سداد رواتب صحافييها وموظفيها، المهددين بالبطالة، خاصة أن الأزمة التي تضرب الصحيفة بدأت منذ شهر آب / أغسطس الماضي، عندما تقرر منع الإعلانات الحكومية عن صحيفتها، من دون سابق إنذار، وفيما يشبه العقوبة المسلطة على صاحبة الصحيفة بالدرجة الأولى.

وأشارت حزام إلى أن القرار القاضي بمنع الإعلانات الحكومية عن صحيفتها، صدر مباشرة بعد مشاركتها في برنامج حواري في قناة أجنبية بخصوص موضوع الأزمة بين رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون ورجال الأعمال المحسوبين على الرئاسة يتقدمهم علي حداد.

واستقبل قرار حدة حزام بالدخول في إضراب عن الطعام بأسف شديد من طرف زملاء المهنة الذين عبر الكثير منهم عن تضامنهم معها، داعين إياها إلى التراجع عن قرارها، لأن الإضراب عن الطعام سيكون مضرا بصحتها، لأنها تعاني من مرض مزمن، والإضراب عن الطعام قد تكون له نتائج وخيمة على صحتها.

جدير بالذكر أن الكثير من الصحف الجزائرية تعاني من مشاكل مالية في الفترة الأخيرة، علما أن وزير الإعلام الحالي جمال كعوان أكد أن 60 صحيفة توقفت عن الصدور منذ 2014، وأن صحفا أخرى مهددة بالتوقف بسبب تراجع دخلها من الإعلانات على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وظهور الصحافة الإلكترونية، في حين أن عددا من أصحاب الصحف التي توقفت عن الصدور قالوا إن ذلك كان بسبب قطع الإعلانات الحكومية عنها، ومطالبتها بسداد كل ديونها لدى المطابع، على خلاف مشددين على أن صحفهم دفعت ثمن مواقف سياسية.