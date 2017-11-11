﻿عون: طريقة استقالة الحريري غير مقبولة ونطالب بعودته… والبخاري يرد: أوفدوا باسيل لزيارته

بيروت – «القدس العربي» : واصل لبنان تضامنه مع رئيس حكومته سعد الحريري، وأجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة لقاءات دبلوماسية أبرزها مع القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري الذي غادر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح .وعلم أن الرئيس عون قال للبخاري «من غير المقبول الطريقة التي حصلت فيها استقالة الحريري ونطالب بعودته.»

وبحسب المعلومات المسرّبة تمنى عون على البخاري نقل طلب عودة الرئيس سعد الحريري إلى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تجنباً لتداعيات الأوضاع على أمن واستقرار لبنان. فيما أكد القائم بالأعمال السعودي إمكانية إيفاد وزير الخارجية جبران باسيل لمقابلة الحريري في الرياض، وان دوائر بعبدا تدرس هذا الامر علماً ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد يلتقي الحريري في خلال زيارته المرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وعرض رئيس الجمهورية مع سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، موقف لبنان من التطورات الاخيرة بعد اعلان الحريري استقالة الحكومة من الخارج، والملابسات التي رافقت هذا الاعلان ومنها ظروف استمرار الرئيس الحريري خارج لبنان.وأعاد عون التأكيد أن «بت هذه الاستقالة ينتظر عودة الرئيس الحريري والتأكد من حقيقة الاسباب التي دفعته الى اعلانها»، وعبّر عن قلقه « لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الحريري وضرورة جلائها»، مذكّراً اعضاء المجموعة بـ«الاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات مع الدول والحصانات التي توفّرها لاركانها «.وطمأن السفراء الى «وعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، وقد يساعد ذلك في المحافظة على الاستقرار الامني والمالي في البلاد».

وأعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان «أن البحث تناول الوضع في لبنان بعد الاعلان عن طلب استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري». وجاء في البيان: «عبّر أعضاء مجموعة الدعم الدولية عن قلقهم المستمر حول الوضع والغموض السائد في لبنان. وناشدوا إبقاء لبنان محمياً من التوترات في المنطقة. وفي هذا الاطار، شددوا على أهمية استعادة التوازن الحيوي لمؤسسات الدولة اللبنانية الذي هو ضروري لإستقرار لبنان. وفي إشارة إلى الانجازات السياسية الايجابية خلال العام الماضي، حثّ أعضاء المجموعة كافة الأطراف على مواصلة العمل من أجل مصالح لبنان الوطنية.

وأشاد أعضاء مجموعة الدعم الدولية بقيادة الرئيس عون في الدعوة إلى الهدوء والوحدة.

ورحّبوا بالخطوات المتخذة لاحتواء الأزمة السياسية ولحماية وحدة البلد واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه. وفي هذا الاطار، رحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية بدعوة رئيس الجمهورية إلى عودة الرئيس الحريري إلى لبنان. وتضامناً مع لبنان، أعاد أعضاء المجموعة تأكيد التزامهم بدعم لبنان وقيادته وشعبه خلال هذه الفترة الصعبة».

وشملت لقاءات عون سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي، القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور ايفان سانتوس، سفير مصر نزيه النجاري، سفير الأردن في لبنان نبيل المصاروه، سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري، سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، وسفير فلسطين أشرف دبور.

وفي المواقف السياسية، غرّد الزعيم وليد جنبلاط قائلاً «بعد اسبوع من اقامة جبرية كانت او طوعية آن الاوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار وبالمناسبة لا بديل عنه». وأكد أن «لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب عليها»، معتبراً أنه «من المحزن حقاً أن تعامل السعودية لبنان بهذا النحو بعد أن كنا أصدقاء لعقود».

كما غرّد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية مؤكداً أن «كرامة وطننا من كرامة رؤسائنا فلنبدِّ مصلحة الوطن على حساب الحاقدين مع عودة سعد الحريري «.واضاف: «لا نريد العودة الى الماضي فالماضي سيء للجميع ولكن في الماضي والحاضر والمستقبل لن نتغيّر».

تزامناً، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ «أنّ المشاورات واللقاءات والحوار الهادئ في معالجة الأمور بين الجهات والقوى اللبنانية كافّة، ضرورة وطنيّة في الظروف الدقيقة الّتي يمرّ بها لبنان». وشدّد على أنّ «استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أتت في ظروف صعبة ومعقّدة، وندعو إلى التريّث في اتخاذ أي موقف منها وإلى التماسك الداخلي والمحافظة على ​الوحدة الوطنية​«، مركّزاً على أنّ «علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة وخاصّة ​السعودية​ هي علاقات أخوية تاريخية نحرص عليها لما تشكّل من مكانة دينية وعربية ودولية».

كما أكد مفتي طرابلس والشمال مالك الشعّار «أن الأزمة السياسية التي نمر بها لا تتوقف عند غياب الشيخ سعد الحريري إنما ينبغي أن ندرك أسباب الاستقالة وأبعادها ومضمونها، لا يجوز أبداً وعلى الإطلاق ان يشعر فريق انه منتصر وغالب على الآخر، لا بانتمائه الخارجي ولا بإمكانياته العسكرية والسلاحية. لبنان كبقية الدول والأوطان والمجتمعات ينبغي ان يتساوى فيه الناس بكل انواع الحقوق والواجبات، وربما يتفاوتون في ثقافاتهم وفي قوة تجارتهم وفي علمهم، اما الحقوق والواجبات المدنية والدينية ينبغي ان يكون الجميع سواسية أمامها». وقال: «باب الاستقالة خطير ومضمون الاستقالة أخطر وغياب رئيس وزراء لبنان عن بلده قضية تحتاج من الدولة ان تحتضنها وتستوعبها وان تجد لها حلاً وفرجاً. وكل المواقف التي اعلنت حتى اللحظة مواقف مشرفة ولافتة. المواقف التي أعلنها المسؤولون من قمة الهرم وعلى ابواب دار الفتوى وفي لقاء المسؤولين مع سماحة مفتي الجمهورية، كلها مواقف تدل على وحدة وطنية ووحدة سنية وإسلامية ولو ان دار الفتوى فقدت شريحة من ابناء الوطن لم يشدوا الرحال إليه، قضية لافتة نحن ينبغي ان تسود المحبة والأخوة والمساواة وان يكون إبن الشمال أخاً لإبن الجنوب وان يكون سائر ابناء الوطن سواسية امام القانون والقضاء والعدل والدستور».

وأسف البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بيان لهم «لاستقالة ​الرئيس الحريري واعلانها من ​السعودية​«، مؤكدين «قلقهم لعدم عودته الى ​لبنان​ فهذه العودة ضرورية حفاظًا على الكرامة والسيادة والاستقرار»، فالمسألة تتعدّى كونها دستوريّة لتصبح قضيّة سياسيّة ووطنيّة، مثمنين حكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الّذي دعا إلى التّروي وشدّ أواصر الوحدة الدّاخليّة، والّذي ما زال يقوم بمشاورات واسعة بشأن هذه القضيّة».

ورأى البيان أن «زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس هذا المجلس إلى المملكة العربيّة السّعوديّة في الأسبوع المقبل، تلبيةً لدعوة خاصّة من الملك سلمان بن عبد العزيز، مناسبة للمطالبة بإبعاد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة، وعن إدخاله في محاورها، وجعله ساحة رديفة لتصفية الحسابات الإقليميّة على حسابه؛ ومناسبة لدعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره، ولمساعدته على تكوين الدّولة القادرة والقويّة والعادلة ليبقى في هذه المنطقة أرض التعددية الثقافية والدينية والحوار بين المسيحية والاسلام».