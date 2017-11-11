﻿نصرالله: السعودية تحتجز الحريري وتهينه وتحرّض إسرائيل على ضرب لبنان

بيروت -»القدس العربي» : أدان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «التدخل السعودي السافر بالشأن الداخلي اللبناني والتصرف المهين مع الرئيس سعد الحريري»، وقال: «إهانة رئيس الحكومة اللبنانية هي إهانة لكل لبناني». ورأى» ان الاستقالة المعلنة غير دستورية ولا قيمة لها لانها وقعت تحت الاكراه والاجبار».

واشار الى «ان الإدارة الحكيمة والمسؤولة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يجب ان تكون محل إجماع كلّ اللبنانيين الّذين يجب أن يتضامنوا ويتحصّنوا خلف الإدارة الحكيمة لهذه الأزمة، الّتي استطاعت أن تحفظ البلد وتصونه أمنيّاً واقتصاديّاً وماليّاً»، داعياً إلى «المزيد من الوعي، مع الإشادة بوعي القوى السياسية والللبنانيين رغم الدعوات إلى التحرّك الّتي تتمّ علناً وبالسرّ»، مبيّناً أنّ « الحرب المعلنة على لبنان وعلى «حزب الله» في لبنان حرب عشوائية ومن يديرها لا خبرة ولا تجربة لهم». وقال: «لا تخافوا لان ارادتنا جميعاً في الحفاظ على بلدنا هي الضمانة».

وأكد نصرالله في ذكرى أربعين الإمام الحسين ويوم شهيد حزب الله، «ان الحديث عن محاولة لاغتيال الرئيس الحريري هو خبر سعودي»، مشدداً «على ضرورة اتخاذ الحذر بعد الاتهامات والحديث عن رصد حركة تشويش لموكب الحريري».

ولفت الى «ان السعودية قامت باستدعاء الحريري على عجل وأجبر على تقديم الاستقالة وبالتالي وضع لبنان امام مرحلة جديدة من خلال تدخل علني غير مسبوق لإجبار الحريري على الاستقالة، وجميع اللبنانيين باتوا على يقين من خلال المعلومات والمعطيات وكلّ العالم بات يعرف، حتّى وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنّها لم تكن تعلم»، مؤكّداً أنّ «الحريري محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان، وهناك محاولة لشطبه من زعامته لـ«تيار المستقبل»، وهذا أمر يجب التوقّف عنده ومحاولة فرض زعامة جديدة من دون استشارة «تيار المستقبل»، وهناك محاولة فرض رئيس حكومة جديد على رئيس ​الجمهورية​ واللبنانيين جميعاً».

ولفت إلى أن «السعودية تعتقد أنّها تستطيع فرض رئيس حكومة جديدة على لبنان، وفي ما فعلته وتفعله تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، وعندما لا تجد استجابة تتّهم اللبنانيين بالضعف والجبن، بالإضافة إلى تحريض الدول العربية والخليجية خاصّة لأخذ خطوات تصعيديّة ضدّ لبنان وسحب الرعايا، لكن الأخطر هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان مقابل مليارات الدولارات»، محذراً « اسرائيل من أي خطأ في الحسابات او محاولة لاستغلال الوضع»، ورأى «ان اسرائيل حذرة جداً من شن الحرب».

وقال السيد نصرالله: «السعودية «جايي تفش خلقها بلبنان ومهما فعلت لا تستطيع القضاء على حزب الله». وسأل السعوديين: «هل تريدون إنقاذ الشعب اللبناني كما تنقذون الشعب اليمني من خلال تجويعه وقتله وسحق عظامه؟». ورأى ان «ما يحصل هو عقاب للبنان لأنه بلد حر لا يخضع للاملاءات الخارجية»، واشار الى انه «إذا كانت السعودية تريد معاقبة حزب الله أستطيع أن أقدم لها خطة من دون معاقبة الشعب اللبناني».

ولفت نصرالله إلى أنّ «الحديث عن إطلاق «حزب الله» صاروخاً من اليمن استخفاف باليمنيين ومن أطلقه اليمنيون، وهم باتت لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ».وركّز على أنّ «السعودية اعتقدت أنّها تستطيع أن تقوم بمعركة في لبنان، لأنّها غير قادرة على مواجهة إيران، ولكن الشعور بالقدرة على الانتصار على لبنان وعلى القوى السياسية الرافضة للخضوع لإرادة السعودية خاطئ»، موضحاً أنّه «إذا كان الهدف معاقبة «حزب الله» أو القضاء على «حزب الله»، أدعوهم إلى عدم وضع خيار القضاء على «حزب الله»، لأنّها مهما فعلت لن تستطيع القضاء على «حزب الله».

وتساءل «هل إنقاذ الشعب اللبناني يكون من خلال بثّ حالة القلق والخوف ومن خلال تحريض السنة على الشيعة؟ هذا عقاب للبنان».