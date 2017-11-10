هل صارت تل أبيب عاصمتنا من المحيط إلى الخليج؟
غادة السمان
في باريس التي تفتش عن ذرائع لتظل حفلا دائما وعيدا مستمرا كما وصفها همنغواي، بدأت الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة قبل شهرين من موعدهما..
وها هو (بابا نويل) يتجول في مخازن باريس (وديزني لاند) واستعراضاتها.. وضمن هذا المناخ، تلقيت هدية هي مفكرة للسنة المقبلة 2018 بتجليد جلدي فني فاخر.
صديقتي الباريسية التي أهدتني إياها تعمل في فرع أوروبي من فروع بنك مقره (الأم) في عاصمة عربية.. ولأنني كاتبة فضولية تقرأ كل حرف تطاله يدها، طالعت المعلومات في مقدمة المفكرة الفاخرة كما تأملت الخرائط في صفحاتها الأخيرة. وخاب أملي!
الهدية الجميلة المسمومة!
باختصار: هذه (المفكرة) منحازة لإسرائيل على حساب عالمنا العربي.. ففي باب قائمة الأعياد وجدت عيدا واحدا يخصنا كعرب هو (رأس السنة الهجرية الإسلامية) إلى جانب رأس السنة اليهودية مع اسم ذلك بالعبرية وهو (روش هاشانا) واستفزني أنني وجدت في قائمة الأعياد، أيام العطلة في إسرائيل ولكنني لم أجد قائمة مماثلة لأي وطن عربي: وفي القائمة التي ضمت أعياد 36 دولة لم أجد تاريخ أعياد أي دولة عربية بل وجدت فقط إسرائيل وأعيادها إلى جانب أعياد الأوطان الأخرى باستثنائنا! وما من ذِكرٍ لوطن عربي واحد.
وبرغم أن الجليد القطبي يجري في شراييني مع الدم، لكنني اعترف أن نيران الغضب اجتاحت روحي ناهيك عن بعض الدهشة، لأن أحدا في مركز البنك «الأم» لم يتنبه لذلك برغم وجود بعض فلسطينيي الأصل في مجلس إدارته!!
«باي باي» فلسطين؟
وانتقلت إلى القسم الأخير من المفكرة وتحوي خرائط العديد من الدول، وتنقلت بين الخرائط لإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا ولي ذكريات في عشرات المدن فيها.. وأيقظني من مشيتي في المقابر الملونة للذكريات خريطة عالمنا العربي، حيث سوريا ولبنان والأردن والعراق واليمن وقطر والسعودية و… و… ولم يأت ذكر أي من تلك الأوطان، أما في موضع فلسطين فقد تم تغييب هذا الاسم وقرأت عوضا عنه اسم إسرائيل مدسوسا في أرض عربية.. أي أن اسم إسرائيل يجلل (الأراضي العربية) من المحيط إلى الخليج والعاصمة: تل أبيب!
ولو صدرت المفكرة من بنك غربي لقلت لنفسي هذا وطنهم وهم أحرار، أما صدورها من فرع لبنك في الوطن العربي فقد استفزني، وأرفض أن أقول وداعا لاسم فلسطين ولن أترك اسم إسرائيل يحل مكانه، ولكن ذلك للأسف هو ما تحاول تلك الدولة المحتلة ترسيخه.
لم أذكر اسم البنك لأنني واثقة من انعدام سوء النية وأظن أن موظفا غربيا غلبه الكسل أو الإرهاق وبالتالي نقل المعلومات من دون تدقيق وذلك عن موقع غربي مسؤول عن تغييب اسم فلسطين.
لاحظت أيضا غياب اسم فلسطين والعواصم العربية كلها من جدول يبين المسافة بين باريس وبقية بعض مدن العالم ومنها تل أبيب، كأنها عاصمة (الأراضي العربية)!
تل أبيب وحدها المطار!
لا أحب الكتابة وأنا أغلي كمرجل، ولكن في المفكرة ذلك البند الآخر وهو قائمة المسافة بين باريس ومدن العالم، وأحزنني غياب أي اسم لمدينة عربية حتى عن ذلك الجدول باستثناء اسم تل أبيب! وأين؟ في مفكرة صادرة من فرع لبنك من بنوك وطننا العربي فما الذي يحدث لنا؟
انا أميل طبعا للاعتقاد بحسن نية الفرع الأوروبي الذي أصدر تلك المفكرة، حيث تم نقل جداولها عن مفكرات أخرى، بل إنني واثقة من ذلك ولكن ألم يطلع سواي على المعلومات (الشريرة) المدسوسة وبينها اسم إسرائيل في خريطة فلسطين المحتلة، واسم تل أبيب في قائمة المسافات بين باريس والعواصم؟ وهل أضحت تل أبيب المطار الأوحد في عالمنا العربي مكسور الخاطر مثلي؟
شمس في مقبرة.. مرزوق الغانم؟!
إسرائيل تسعدها أخطاء كهذه في مفكرة وفي كل حقل. بل وتدسها في أنابيـــب الإهمال والكسل وقلة التنبه، فهي تحاول احتلال فلسطين وسرقة تاريخــــها ووداعا للقدس فاسمها أورشليم و«يروشلايم» و«جروزالم» بدلا من القدس، وداعا طبريا وحطين.
عكا حيث ولد غسان كنفاني/صار اسمها «عكو» والناصرة صارت «نتسيرت» والخاطف يفرض على (الضحية) الاسم الذي يختاره.. وبينها أسماء توراتية بدلا من العربية، أو أسماء تم تحويرها من الأسماء العربية الأصلية بكل شر ماكر، ولذا نبتهج بكل محاولة عربية (نادرة) لرد ضربة لإسرائيل التي تسرق الزيتون الفلسطيني على أيدي (المستوطنين) وتسرق الحرية الفلسطينية على المعابر وفي الطريق إلى العمل أو الجامعة أو أماكن العبادة أو حتى إلى المقبرة.. وتحتجز 24 صحافيا فلسطينيا في سجونها (النازية) بامتياز فاق معتقل (اوشفيتز) ضد اليهود الذي تظل تتاجر به إسرائيل وتحلب عبره بقرة الإحساس بالذنب لدى الأوروبيين لتجييره لمصلحة الصهيونية النازية.
في مناخ كهذا نفرح بالموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي تسبب في طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع دُولي في مدينة سان بطرسبورغ في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أشاد بالرد الحازم لرئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم على إسرائيل كما فعل محمود العالول واسماعيل هنية ومواقع الاتصال والغانم صرخ في الوفد الإسرائيلي:
«أيها المحتل الغاصب عليك أن.. تخرج من القاعة.. يا محتل يا قاتل الأطفال»..
هذا موقف يشبه إطلالة شمس على مقبرة عربية غارقة في الظلمات وكم نحن بحاجة إلى وقفة كهذه إلى طرد بعض الظلام من قلوبنا، بصرخة من القلب كصرخة مرزوق الغانم.
غادة السمان
حرب الطباعة
صباح الخير سيدتي النبيلة
صباح الخير اصدقائي الكرام
فتحت نوافذ ذاكرتي السيدة الايقونة حين ذكرت موضوع المفكرة ، فأروي لكم شيئاً من تسلل الدعاية الاسرائلية الى العراق في زمن البعث حين كانوا يطلقون على الحدود العراقية بجدران الفولاذ التي لايخترقها شيء ، كنا جالسين صديقي وانا واذا بمفكرة جديدة لعام جديد وصلت لايدي صديقي الذي اول شيء فعله متابعة الخريطة واذا بأسم أسرائيل بدلاً عن فلسطين فأخرج قلماً من جيبة ليصحح الطباعة ويكتب بكل أعتزاز فلسطين وكأن لسان حاله يقول سجل أنا عربي ، المشروع البغيض يعمل بدون مهادنه ولا تكاسل بكل اساليبه العدوانية ليطمس التأريخ ، لكن الانسان والارض والمعالم والحضارة تقاوم هذه الكراهية .
كل مايحدث حالات فردية للرد على هكذا مشاريع لاترتقي للتنافس ، نحن منشغلين بين محوري الاعتدال والممانعة ولا اتمنى ان اخوض في هكذا تفاصيل لاتحمل غير الدمار للعرب .
ابعث أجمل تحية الى اديب الكرمل رؤوف بدران والاخت أفانين واسامة وسوري ورياض ومنى وعمرو و د. اثير وابي بلنوار وغاندي وحسين لندن مع حفظ الالقاب
تحياتي
نجم الدراجي. بغداد
أصدقائي النرويجيين لا يطلقون على فلسطين إسما إلا إسم فلسطين !
فقبل ربع قرن إتهمتهم بالإرهاب لأنهم مع الضحية ضد الجلاد
وقلت لهم أيضاً : لماذا حاربتم الألمان في الأربعينيات ؟
إذاً فلسطين محتلة كما كانت النرويج محتلة !!
ملاحظة :
مدينة القدس كانت تُسمى عند الكنعانيين بأور سليم أي مدينه سليم (ملك الكنعانيين العرب)
ولا حول ولا قوة الا بالله
في التسعينات كان الإستشهاديين الفلسطينيين يفجرون الباصات الصهيونية
وكانت البروباغندنا الصهيونية تملاً الغرب حقداً على الفلسطينيين,
ناقشني عدة سياسيين نرويجيين عن الإرهاب الفلسطيني,
فقلت لهم جملة واحدة : الإحتلال هو الإحتلال
فقالوا لي وماذا عن النساء والأطفال؟
فقلت لهم النساء مسلحات !
والأطفال ذنب أهلهم
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما ينقصنا هو فريق عمل منظم يعمل بأخلاص وبخطط مدروسة . وعنده الحس الوطني وتحمل المسؤولية والمتابعة . كذلك نحتاج الى الوعي في اعادة تركيب اسلوب حياتنا واهتماماتنا التي تملأها الكثير من التوافه . فالتقصير هو من عندنا نحن . فلماذا ليس لدينا دعاية اعلامية بنفس المستوى الذي يعرضون هم فيها بضاعتهم ? والعالم العربي لا تنقصه الأموال والطاقات ، لكنه غارق في ظلمات التخلف والجهل !
تحياتي الى جميع قراء الأديبة غادة السمان التي جمعتنا تحت ظل الياسمين الدمشقي . وتحياتي للأخ الكبير رؤوف بدران من فلسطين الذي هو دائما يفيض علينا من المحبة .
أفانين كبة
كندا
تحية للاخت غادة السمان وشكرا لها على هذا المقال، للأسف ليست البنوك هي الوحيدة الغافلة عن مثل هذه الأخطاء الشنيعة بل وزراء أيضا مسؤولين عن مناهج تعليم الأطفال في المدارس.
اليهود الصهاينة قاموا في أوروبا باستثمار اموالهم قبل قيام دولتهم بشراء كل مطبعة كانت تفلس ولَم يشتروا كالعرب الان كل مصنع أو عقار فاشل.
المسؤولون معظمهم جعلوا أنفسهم تبعا للدول الراعية لإسرائيل حيث فضلوا تسول الثقة من تلك البلدان التي تيسطر عليها لوبيات يهودية تدعم الإحتلال اليهودي لفلسطين الأبية. إذََا تسولوا الثقة دعما كما تسولوا المال ” شفقة ” بمن يحكمون والمال لا يُعطى هكذا هدرا دون شروط.
هجنتهم تل أبيب. يتبركون بتل أبيب. لا يمرون للحكم قبل رضاها. إستثمروا الخيانة. واتبعتهم شعوبهم بالصمت تارة وبالتصفيق أُخرى والذين ألهتهم المواقع الإجتماعية بالسب والقذف.
مرزوق الغانم يصرخ أيها المحتل الغاصب وبن سلمان تسلل خلسة إلى تل ابيب
مرزوق الغانم يصرخ وملك البحرين يستقبل وفود صهيون
مرزوق الغانم يصرخ ومحمد بن زايد يستقبل وفود رياضيي الدولة المغتصبة
مرزوق الغانم يصرح ورئيس لجنة القدس يفتح باب المغرب لوفود المغتصبين
مرزوق الغانم يصرخ وعلم الاغتصاب يرفرف في القاهرة
مرزوق الغانم يصرخ وعلم التمييز العنصري يرفرف في عمان
مرزوق الغانم يصرخ وبشار الأجرام الكيماوي ابن ابيه المقبور باع الجولان وحمى دولة الارهاب
سيدتي غضبك الساطع شمس كغضب الغانم على مقابر زعمائنا الأشاوس
سيدتي يا ابنة الشام الأصيلة صرختك صرختنا من مدينة المنصور إلى اصيلة
صوتك صوتنا يا قلما يكتب بحبر شراييننا
يا صوتي ضلك طاير زوبع بها الضماير خبرهم علي صاير بلكي بيوعى الضمير
سلامي يسبق كلامي لزهرة دمشق ورواد بيتها الدافيء
العرب خارج التاريخ ولا دور لهم في المسرحية هم متفرجون يفرحون ويصفقون لطرد الاسرايلي من اجتماع دولي ويغضبون لعدم ذكر بيروت في مفكرة صادرة من بنك عربي يفرحون لقرار من الاونسكو ويغضبون لوضع آلات تصوير امام الأقصى وهكذا تطبيل وتزمير بينما القافلة تسير …….طبعا قراء القدس العربي سوف يهللون ويصفقون لغضب الكاتبة
ها هو الصبح يتنفس من جديد. ريح خفيفة تداعب الستائر وأوراق الخريف تتساقط ثم تطير. قهوتي منذ شهرين خاصة ومميزة جدا لانها قادمة من فلسطين. ارتشف رشفة، واكتب كلمة، عذرا، لم استطع المقاومة، فلقد ارتشفت رشفتين وكتبت كلمة واحدة فقط! فجأة انتابني الان شعور بالحزن، فلقد تذكرت آخر فنجان شربته مع أمي على شرفتتا في فلسطين قبل شهرين. رغم اني الان أشرب من نفس القهوة، الا ان مذاقها يبدو مختلفا.
لا أدري لماذا كل هذه المقدمة الطويلة، ما اتذكره أني اردت ان اقول لك صباح الخير استاذة غادة! سأدخل في الموضوع قبل ان أتيه مرة أخرى بين فلسطين وقهوتي. نحن من آثر الغياب على الحضور، فكيف ستكون مدننا حاضرة ان كنا نحن غائبين او مغيبين؟ أولسنا في غيبوبة طالت حتى انها اصبحت تقترب من مرحلة الموت السريري؟! كيف ستشع مددنا بالنور ونحن نتخبط في الظلمات.؟! لقد طال الطريق وقل الرفيق واضعنا البوصلة ومازلنا نمشي في هذا الطريق الموحش المظلم المليء بالاشواك، نمر فيه على مدننا المدمرة ونرى على جانبيه جثث اطفالنا ونسائنا وتتبعنا كلاب الانظمة البوليسية وتقصفنا طائرات (جيوشنا) واعدائنا. المناصب للفاسدين والسجون للاحرار هذا ان بقي هؤلاء على قيد الحياة. ممنوع علينا ان نتكلم، ان نكتب، ان نفكر، ان نتنفس فذلك يزعج اصحاب العروش والكروش الذين يسعون ليل نها لارضاء تل
(الربيع) التي تحولت الى تل أبيب او تل خريف الاحتلال وتخاريف بعض العرب المصفقين له. عدونا الصهيوني لا يتمتع بذكاء خارق لينتصر علينا، فهم لم ينتصروا يوما بسبب ذكائهم، بل بسبب غباء الاخرين. لا امكانية للنهوض مع وجود الاستبداد والفقر والجهل. على أمة اقرأ ان تعود للقراءة لعلنا نبدأ عصر تنويري جديد. نحن أمة تمرض ولا تموت فقط علينا ان نبدأ. أما بخصوص الموضوع، فلا اعتقد ان ذكر تل ابيب كما ذكرتيه من باب الخطأ وخاصة ان فرع المصرف في دولة عربية. انها سياسة عالمية ممنهجة تسعى لمسح كل ما يتعلق بفلسطين عن الوجود. قمة الوقاحة مثلا ان تلبس مضيفات شركة العال اثواب فلسطينية كجزء من تراث الشعب اليهودي ثم يحتفلوا بالحمص والفول والفلافل كأكلات شعبية! حسنا عرفنا، الغزاة القادمون من بولندا والمانيا قبل سبعين عاما كانوا في مدنهم يفطرون فول وفلافل وحمص وكانت زوجاتهن تعد لهن القهوة وهن يرتدين الاثواب الفلسطينية! تبا لهم! شكرا استاذة غادة وتحية لك وللجميع ودمتم جميعا بخير.
أحزنني مرور 100 عام على
ذكرى جريمة وعد بلفور وهي تمر مرور الكرام بينما كان جميع العرب منشغلين بحروبهم العبثية الداخلية والخارجية…
بل ويبدو أنه بعد انحسار شبح داعش
الخطة ” ب ” عودة الحرب الأهلية الطائفية فتشتعل في بيروت وتنطلق منها إلى سوريا والعراق والخليج.
آه كيف يمكنني أن اطفئ نيران الحرائق ؟
أحيانا أصدق أن الجميع قد شرب من نهر الجنون وان العالم المجنون يحاكم العقلاء ويتهمهم بالجنون!
ومثلك بدا موتي يوم شاهدت ذلك الأحمق
يرفع شارة النصر فوق جثة أخيه ؟
” هذا شقيقك يا قابيل ” زغرد مسعورا : انا المنتصر !
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﻬﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑﺬﻛﺮﻯ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ 1918 ﻣﻊ “ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ” ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ. ﻳﺎ ﺗﺮﻯ، ﻛﻢ ﻭﻗﻒ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.. ﻭﻣﺘﻰ؟
عزيزتي الاديبة وبما انها مفكرة اذاً انت تعيشين في عهد دولة بني اسرائيل التاريخية وانبياؤها قبل دولة الاسلام المحمدي ،فهذة مفكرة لها عهدها فحافظي عليها …
سبحان الله .. ثقافة ما وجدنا عليه ابائنا .. تقشعر من مفردة (اسرائيل) ولا تقشعر من مفردة (بنك) .. عوضا عن ان فرع (البنك) المعني موجود في باريس حيث هي احد اهم مقار اقامة النخب العلمانيه وخاصه النخبه العلمانيه العربيه والتي تنتسب (عروبيا) الى ملاين من المشردين العرب هناك .. وثم سبحان الله وسبحان الله .. كيف تفتخر هذه النخب العلمانيه بمسرحيات غوار الطوشه وتتجاهل في نفس الوقت ان المسرحية تمنح منتجها (ديكتاتورية السوخوي ومماليكها وصعاليكها) تغطيه وتسويق ودعم سياسي.. يتبغ
مع احترامي للجميع لست مع فكرة أن نقتل اطفال يهود ونقول بذنب أهلهم!
كم احترم واترحم على زمن الغزوات الأولى عندما كان هناك ساحات للحرب بعيد عن المدينة والنساء والشيوخ والأطفال
اذا غيرنا كان يستقوى على الضعيف ويقتل النساء والأطفال فيجب إلا نفعل نحن ذلك لكن ماذا عساي اقول لشعوب قتل فيها الأخ أخاه آه
بصراحة حتى عندما ظهرت حملة اطعن لم ادعمها انا ضد أن تقتل شخصا لمجرد أن دينه يهودي
تقتله بطريقه عشوائية دون أن تعرف خلفيته الفكرية قد يكون مناصر لك ولشعبك وتذكرو راشيل اليهودية الأمريكية التي سحقتها الجرافة الإسرائيلية وهي تمنع هدم بيت فلسطيني
فلسطين تمرض لكنها باذن الله لن تموت ،
فلسطين ربما الان افضل الأسوأ بين الدول العربية ،
لانها تئن فقط من احتلال صهيوني مجرم ، عدو واحد واضح امام العيان ،
لكن الدول العربية الاخرى فتن وخلافات وانقسامات والانشغال بداعش وحزب الله وإيران ،
هذه هي استجابة رب العباد سبحانه وتعالى لدعاء أهل فلسطين ضد من خذلهم من العرب والمسلمين ،
لم ينشغلون بقضية فلسطين ولا في أهلها الا القليل ، والان انشغلوا ليلا ونهارا بالفتن والقتل والطائفية ،
الحمد لله أن فلسطين لم تدخلها الطائفية
والجميع على قلب رجل واحد ، والنصر قريب باذن الله
لكن الدول العربية الاخرى كيف لا تموت والعنصرية والطائفية استحكمت حلقاتها
والفساد ضرب أوصالها ، والشعوب تفرقت من اجل مناقشة هذا سني وذاك شيعي
وتمزقت الدول وأصبحت فلسطين للكثير من الدول عبرة و اية ،
انا ارى ان الكل محتاج لفلسطين ، بعد ان كانت فلسطين تحتاج مساعدتهم .
بما ان موضوع (اسرائيل) له بعد ديني .. فمن هم بنو ادم ومن هم بنو اسرائيل اليوم؟؟ ..
وفق المصحف الشريف افهم ان من تبقى من ابناء ادام على وجه الارض هم فقط نوح ومن حمل من بشر في السفينه .. فهل كان اسرائيل هو احد ركاب السفينة؟؟…….
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فمثلا يقول تعالى في المصحف الشريف سورة الاعراف نص رقم 137 (واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا…..) كذالك هناك النص رقم 2 و رقم 3 من سورة الاسراء (واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا)**(ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا).. وكذالك هناك النص رقم 77 من سورة الصافات (وجعلنا ذريته هم الباقين) اي ذرية نوح ……
الان مما سبق من نصوص المصحف الشريف (2و3الاسراء) يتبين ان بنو اسرائيل هم ذرية احد ركاب سفينة نوح اي ان اسرائيل عليه السلام كان احد ركابها ….. ثم يتبين من الايه 77 الصافات ان اسرائيل هو من نسل نوح (احد اولاده او احفاده) ويتبين منها ايضا ومن الايه 137 الاعراف ان بنو اسرائيل او نسل اسرائيل هم من تبقى على وجه الارض من كل (ذرية ادم وذرية ركاب السفينه) … صح ام لا؟؟.. اي ان كل البشريه اليوم كل سكان الارض اليوم هم نسل اسرائيل وليس اليهود فقط .. هكذا يمكن فهم الكثير من تحريفات فقهاء المال والعنصريه وفهم الكثير من نصوص المصحف الشريف مثال بسيط النص رقم 47 من البقره(يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين) .. مثل النص رقم 16 من الجاثيه (ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) .. مثل النص رقم 32 من المائده (من اجل ذالك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا….ولقد جائتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثير منهم بعد ذالك في الارض لمسرفون).. مثل رقم 85 من البقره (ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان……) …. كل هذه النصوص لا تخص طائفه او قبيله او قوميه او ملة او جنسية محدده جغرافيا دون الاخرى بل يتبين انها عامه تخص كل الجنس البشري الح