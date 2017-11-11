الكرملين: ترامب وبوتين متفقان على أن “لا حل عسكريا” في سوريا

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في بيان مشترك على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ، على أن “لا حل عسكريا” للنزاع في سوريا.

وذكر الكرملين على موقعه الالكتروني أن “الرئيسين اتفقا على أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري”، وأكدا “تصميمهما على دحر تنظيم الدولة الاسلامية” المتطرف.

وتبادل الرئيسان بضع كلمات وتصافحا في قمة دانانغ بفيتنام بعد أيام من الشكوك حول عقد اجتماع.

وقال الكرملين إن “الرئيسين أكدا التزامهما سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها وطابعها العلماني” وحثا الاطراف المتحاربة على المشاركة في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وعبر البيان المشترك للرئيسين عن “الارتياح” لجهود منع حصول حوادث بين قوات بلديهما في سوريا “مما سمح بالحاق هزائم متزايدة بتنظيم الدولة الاسلامية على الارض في الاشهر القليلة الماضية”.

واتهم الجيش الروسي مؤخرا الولايات المتحدة بأنها “تتظاهر” فقط بمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبعرقلة الهجوم المدعوم من روسيا في شرق سوريا.

وقال البيان إن “الرئيسين ناقشا ضرورة خفض المعاناة الانسانية في سوريا، وناشدا جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة زيادة اسهاماتها لتلبية الاحتياجات الانسانية في الاشهر القادمة”.

وتنفذ روسيا عمليات قصف في سوريا منذ 2015 دعما للرئيس بشار الاسد.

لافروف: موعد مؤتمر السلام في سوريا لم يتحدد بعد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت إن موعد مؤتمر السلام في سوريا لم يتحدد بعد.

وأدلى لافروف بالتصريحات لرويترز على هامش قمة أبك المنعقدة في فيتنام.

وكان من المتوقع عقد المؤتمر السوري للحوار الوطني في جنوب روسيا يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني لكنه تأجل.