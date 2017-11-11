مسؤول إيراني كبير: الحريري استدعته السعودية وأجبر على الاستقالة

“القدس العربي”- (وكالات): قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، إن السعودية استدعت سعد الحريري وأجبر على الاستقالة.

واعرب خرازي في مقابلة اجرته مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) على هامش اجتماع الجمعية الأوربية في الاكاديمية الدبلوماسية بفيينا ونشرته السبت، عن استغرابه من استدعاء رئيس وزراء دولة الى بلد آخر وإجباره على تقديم استقالته، وقال انها ظاهرة جديدة.

واضاف “إن السعودية كانت تتآمر في السابق وستواصل مخططاتها، اما إيران وشعوب المنطقة مستعدة لمقاومة هذه المؤامرات”.

وأضاف خرازي أن إيران عنصر استقرار في المنطقة، تسعى للدفاع عن الحكومات المستقلة في المنطقة لمكافحة الارهاب والمثال الابرز الاوضاع في سوريا والعراق حيث سارعت لمساعدة حكومتي هذين البلدين لمحاربة الارهاب.

وأكد خرازي “إن إيران تحرص وباستمرار على الحوار مع دول المنطقة. الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني زار السعودية في فترة الملك عبدالله ووقع اتفاقية أمنية مع الحكومة السعودية وعلى كل حال نأمل باجتياز هذه الظروف الحساسة، وان تتعاون دول المنطقة لاستتباب الأمن والسلام في جميع ربوع المنطقة”.

يذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع ايران مطلع عام 2016على خلفية اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين في الجمهورية الإسلامية بعد اعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر ضمن 47 شخصاً آخرين بعد ادانتهم بتهم الارهاب.

كما استعرت الحرب الكلامية بين السعودية إيران، حيث اتهمت الرياض طهران بدعم الارهاب في المنطقة، والعمل على زعزعة استقرار دولها.

من جانبها، تنفي إيران هذه الاتهامات.

عون يطلب من السعودية توضيح الأسباب التي تحول دون عودة الحريري إلى بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون السبت، من السعودية توضيح الأسباب التي تحول دون عودة سعد الحريري الذي استقال من رئاسة حكومة لبنان إلى بيروت.

وقال عون “إن لبنان لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية”.

وذكر مسؤولون لبنانيون كبار وسياسي مقرب من الحريري ومصدر رابع أن السلطات اللبنانية تعتقد أن الحريري محتجز في السعودية التي أعلن منها استقالته الأسبوع الماضي.

كما قال مكتب الرئيس اللبناني، إن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت لمناقشة تطورات الأوضاع واستقالة سعد الحريري المفاجئة من رئاسة وزراء لبنان والتي أعلنها من السعودية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان مكتب عون أن ماكرون، الذي قام بزيارة لم تكن مقررة سلفاً للسعودية يوم الخميس، أكد على التزام فرنسا بدعم لبنان ووحدته وسيادته.