فيلم وثائقي عن المثليين “يثير حماسة” جمهور أيام قرطاج السينمائية
تونس - (أ ف ب): أقام جمهور أيام قرطاج السينمائية الجمعة في تونس العاصمة، استقبالاً حماسياً لوثائقي تونسي لاذع يتناول أوضاع المثليين في هذا البلد الذي يجرم المثلية الجنسية.
وقال اسكندر وهو أحد المتفرجين بعيد خروجه من صالة العرض اثر مشاهدته هذا الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “في الظل”، “كان ذلك رائعاً، بما أن عرض هذا الفيلم كان مسموحاً فهذا يعني أنه في الإمكان عرض أفلام كثيرة أخرى”.
وغصت القاعة التي تتسع لخمسمئة متفرج بالحاضرين الذين توافدوا لمشاهدة هذا العمل، الذي يغوص في تفاصيل حميمة لمجموعة أصدقاء من المتشبهين بالجنس الآخر أو المثليين جنسياً. ويتحدث أبطال العمل بصراحة عن حياتهم العاطفية ورفض عائلاتهم لهم اضافة الى مشكلاتهم مع المجتمع او الشرطة.
وتلحظ المادة 230 من قانون العقوبات التونسي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات على الأشخاص الذين يقومون بعلاقات جنسية مثلية.
وقوبلت مشاهد عدة من الفيلم بالتصفيق من الجمهور الذي بدا مهتماً بأكثريته بالعمل، على رغم مغادرة حوالى عشرة أشخاص من الحاضرين الصالة بسبب الانزعاج من مشاهد لأشخاص عراة متشبهين بالجنس الآخر أو لرجال يتبادلون القبل.
واعتبرت ندى البالغة 25 عاماً والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل أن “رسالة التسامح أمر جيد، غير أن اظهار رجال عراة غير مقبول”.
ولدى تصوير العمل في سيدي بوسعيد قرب تونس العاصمة العام الماضي، ما كان مقرراً عرضه في تونس. لكن إثر تقديمه في اوروبا، وقع عليه الاختيار من لجنة ايام قرطاج السينمائية التي قررت عرضه كاملاً.
وقالت مخرجة العمل ندى المازني حفيظ إنها فوجئت “لقلة الاعتراضات” بعد العرض.
تونس تتغير بسرعة البرق و هذا شئ جيد …. اغلبية التونسيين بداؤ يهضمون معنى الحريات الفردية المكفولة بالدستور و على لجنة الحريات و المساواة التى شكلها رئيس الجمهورية العمل على الغاء قانون العار 230 الغير دستورى و الذى يجرم المثلية …كل واحد مسؤول على اختياراته الشخصية و اتجهاته الجنسية ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
ماهي الحريات الفردية التي يتم الحديث عنها أمام أنساق تحدد معنى الحرية على مزاجها ؟ هل الانحراف بالفطرة البشرية أمر محمود حتى نسوق له على أنه حرية شخصية ؟ وقس عليه بقية الأشياء المعيبة التي تنتقص من انسانية الانسان ؟ لم مفاهيم الحرية معلمنة وغربية ومسقطة على مجتمعاتنا حتى اذا قام من ينادي بالعودة الى المخزون الثقاثفي للبلد وهي حرية زائد انتماء رماه “أحرار الشذوذ ” بالرجعي ؟ من يحدد مفهوم الحرية ؟ ولم حربتك حرية وحريتي مصادرة ؟ وكيف لا تعزز الأفعال الحرة إنسانية الإنسان و الإنسان مخلوق حر وذلك مناط التكليف .( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا )
@زينب : مواطنتى العزيزة….ليس الدولة اية حق فى التدخل فى الشأن الشخصى و خاصة ما يحدث فى غرفة نومه ….كما ليس لكى و لى الحق و لا اى أحد الحق و باسم اى مسمى التدخل فى اختيارات الأشخاص لتوجهاتهم الجنسية …المثلية او غير المثلية … الدستور التونسي يضمن الحريات الفردية كما يضمن المساواة بين الجنسين فى الحقوق و الواجبات بدون تمييز….الدستور لا نأخذ منه ما يعجبنا و نترك ما لا يعجبنا ….الديمقراطية بدون حريات فردية لا تعنى شئ …لانها أبسط حقوق الإنسان…و هو حق الاختيار ….المثلية موجودة و فى كل المجتمعات و لا داعى لردم الراس فى الرمل ….تحيا تونس تحيا الجمهورية