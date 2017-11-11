 مسؤول لبناني يقول نقلا عن عون إن الحريري مخطوف

بيروت – (رويترز) : قال مسؤول لبناني كبير لرويترز اليوم السبت أن رئيس لبنان ميشال عون أبلغ سفراء أجانب بأن سعد الحريري الذي استقال من رئاسة حكومة البلاد الأسبوع الماضي تعرض للخطف ويجب أن تكون له حصانة.

ويعقد عون اجتماعات رفيعة المستوى مع ساسة لبنانيين ودبلوماسيين أجانب منذ استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها من السعودية.

وقال المسؤول إن عون أدلى بالتصريح أثناء اجتماع أمس الجمعة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت إن كل ما صدر أو يمكن أن يصدر عن سعد الحريري “لا يعكس الحقيقة” بسبب غموض وضعه منذ أعلن الاستقالة من رئاسة وزراء البلاد الأسبوع الماضي.

ولم يرجع الحريري إلى لبنان منذ إعلانه الاستقالة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من السعودية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب عون أن أي موقف أو تحرك يقوم به الحريري “هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.