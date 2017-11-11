ليبرمان: لن نسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية
Nov 11, 2017
القدس - الأناضول: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، السبت، إن إسرائيل لن تسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية.
وقال ليبرمان في تصريح صحافي ” تنظر إسرائيل بعين الخطورة الشديدة الى أي مساس بسيادتها وسترد بقوة على أي تصرف استفزازي”.
وكان ليبرمان يعقب على إطلاق الجيش الإسرائيلي، السبت، صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار اقتربت من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقال ليبرمان”تعتبر إسرائيل النظام السوري مسؤولاً عن أي إطلاق للنار وانتهاك للسيادة، ونطالبه بلجم كل العناصر الفاعلة في أراضيه”.
وتابع ” لن نسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة إنطلاق أمامية”.
وسبق لإسرائيل أن حذرت من انها لن تسمح لإيران بإقامة قواعد لها في سوريا.
على أقل تقدير الإيرانين ولبنانيون المقاومين محور المقاومه حاليا أكثر من ٤ مليون نسمه إنه أمر واقع وغدا مستوطنات إيران أكثر من عدد دوله وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
well done
هذا الصهيوني يريد الإشتراك في الحرب بأي ثمن , كي يحتلوا قطعة أكبر من ألأراضي السورية , وهذا بموافقة ألأمريكيين والروس , وهو يعلم أن حزب الله في سوريا يقاوم ويقف لهم بالمرصاد , ولكن لآن الروس وألأمريكان أتفقا علي أن يحدث هذا ألإشتراك الحربي في مقابلتهم في ٌفيتنام أي إشراك الصهاينة في الحرب بالوكالة عنهم لآنهم يريدون التخلص من خطر حزب الله أولا , وبعدها الحرب مع إيران ستكون مفتوحة للجميع , لأقد اقتربنا من النهاية وإنهم لمن الخاسرين .
من حق وزير الكيان الصهيوني ان يهدد و يتوعد أعداءه ، فهو يدافع عن كيانه من موقع قوة اولا و من موقع شرعيته المستمدة من شعب هذا الكيان ثانيا ، اما عندما يحمل المسوولية لِما تبقى من نظام المجرم الأسد ، فهو يعلم جيدا ان هذا النظام العاهر لا يملك لا قوة و لا شرعية تؤهله للتصدي لأي عدوان محتمل و ذلك منذ أربعة عقود متتالية……!! و شكرا لقدسنا الموقرة
أستغرب من تصريحات دولة الصهاينه وزعمائها تجاه إيران ونظام المجرم بشار وأتساءل هل صحيح أن دولة الصهاينه تخشي إيران ومحورها الشيعي في المنطقه وأقول هل يُعقل ذلك وإيران وحلفائها في المنطقه دمّرت العراق وسوريا وشردت شعبيها وقضت علي ثورة الشباب العربي الحلم الوحيد الذي كان سيشكل خطراً علي دولة الصهاينه… من هنا يبرز التساؤل هل يُعقل أنه لايوجد تحالف خفي بين إيران ودولة الصهاينه من المؤكد إنه يوجد تحالف بينهما وإن مانراه من تصريحات وأفعال إنما هو تمثيل وضحك علي الذقون….