ليبرمان: لن نسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية

القدس - الأناضول: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، السبت، إن إسرائيل لن تسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية.

وقال ليبرمان في تصريح صحافي ” تنظر إسرائيل بعين الخطورة الشديدة الى أي مساس بسيادتها وسترد بقوة على أي تصرف استفزازي”.

وكان ليبرمان يعقب على إطلاق الجيش الإسرائيلي، السبت، صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار اقتربت من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال ليبرمان”تعتبر إسرائيل النظام السوري مسؤولاً عن أي إطلاق للنار وانتهاك للسيادة، ونطالبه بلجم كل العناصر الفاعلة في أراضيه”.

وتابع ” لن نسمح للمحور الشيعي بتحويل سوريا إلى قاعدة إنطلاق أمامية”.

وسبق لإسرائيل أن حذرت من انها لن تسمح لإيران بإقامة قواعد لها في سوريا.