أغاني جديدة في لبنان تطالب بعودة الحريري: إذا ما بترده السعودية… بالقوة بيجيبه السيد

“القدس العربي”: تحدثت تقارير لبنانية عن تنظيم حفلات غنائية في لبنان تطالب بعودة الحريري، وعدم الإرتهان للأجندة السعودية، في الوقت الذي يحتدم فيه جدل حول وضع الحريري في السعودية و اتهامات للسلطات في الرياض باحتجازه.

وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز السبت، أن رئيس لبنان ميشال عون أبلغ سفراء أجانب بأن سعد الحريري الذي استقال من رئاسة حكومة البلاد الأسبوع الماضي تعرض للخطف ويجب أن تكون له حصانة.

وبعد أيام قليلة من إعلان الحريري استقالته من السعودية، بدأت تنتشر أغاني مؤيدة له، حيث يرتجل المؤدون الكلمات ويحورون الأغاني المعروفة لتتلاءم مع التطورات الأخيرة في لبنان.

وتتردد مؤخرا في الحفلات والسهرات أغنية “انا بحدد مصيري”، ومن كلماتها:

أنا بحدد مصيري… بلدي لبنان بيحدد مصيري… السعودية ما بتقرر عنا …. بدنا يرجع الحريري الحريري الحريري

والله لبنان راح بيعيد… بس برجوع الشيخ الحريري

وإذا ما بترده السعودية… بالقوة بيجيبه السيد”

كما يردد أنصار الحريري اغنية جديدة بعنوان “منحبك يا سعد مهما طال غيابك عنا”