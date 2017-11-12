البحرين تقول إن حريق أنبوب النفط نجم عن “عمل إرهابي” وتلمح لتورط إيران

(الأناضول): قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم السبت، إن الانفجار الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط وسط البلاد، مساء أمس، “عمل إرهابي خطير”، ملحما إلى تورط إيران.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية، أشارت فيه إلى أن تصريحات الوزير جاءت خلال تفقده موقع حريق أنبوب النفط.

وأدى انفجار، مساء الجمعة، لاندلاع حريق بأحد أنابيب النفط، بالقرب من قرية بوري، وسط البحرين، تم السيطرة عليه فجر اليوم السبت.

وقال وزير الداخلية إن “الحادث من الأعمال التخريبية وهو عمل إرهابي خطير، الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس″.

وألمح إلى تورط إيران، قائلا “الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين في الفتره الأخيرة، تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران”.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من طهران على اتهامات المنامة.

وبينت الداخلية البحرينية أن أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية أسفرت عن أن الحادث “بفعل فاعل “.

وقالت إنه “يجري حاليا العمل على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة”، مشيرة إلى أن النيابة العامة أخطرت بالواقعة.

وكانت آليات الدفاع المدني، قد تمكنت من السيطرة على الحريق فجر اليوم، بعد التنسيق مع شركة نفط البحرين “بابكو” والتي قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل.

كما تم تفعيل خطة الإخلاء والإيواء لسكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق، حيث تضرر عدد من المباني والمركبات جراء الحرارة والدخان.

وقررت وزارة الداخلية بقاء الشوارع المحيطة بمكان الحريق، مغلقة حتى إشعار آخر، فيما تتواصل عملية حصر الأضرار.