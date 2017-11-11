“أسود الأطلس″ تلتهم “الأفيال الإيفوارية” وتتأهل لمونديال روسيا

(الأناضول): انتزع المنتخب المغربي، اليوم السبت، بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018.

وتغلبت المغرب على مضيفها كوت ديفوار بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى العرس العالمي.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، ومع حلول الدقيقة 25 تمكن المغاربة من تسجيل هدف التقدم عبر نبيل درار.

وتواصل الضغط المغربي إلى أن جاءت الدقيقة 30 لتشهد معها الهدف الثاني عن طريق المهدي بنعطية لينتهي الشوط الأول بتقدم “أسود الأطلس″ بهدفين دون رد.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في شوط المباراة الثاني لكن دون أن تتغير النتيجة.

بذلك، ارتفع رصيد المغرب إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ووفقًا للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.