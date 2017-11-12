لأول مرة في التاريخ.. 4 منتخبات عربية تتأهل للمونديال

(الأناضول): لأول مرة في التاريخ، نجحت 4 منتخبات عربية في التواجد ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر التأهل لفعاليات النسخة المقبلة التي ستقام في روسيا 2018.

وتمكنت منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب من التأهل للمونديال الروسي، بعد حصول الأخيرتين في وقت سابق اليوم على بطاقتي مجموعتيها في التصفيات الإفريقية.

ولم تشهد بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 تواجد 4 منتخبات عربية حيث كان أقصى عدد للعرب في المونديال ثلاثة وكان ذلك في نسختي 1986 و1998.

ويعد أول ظهور عربي في بطولات كأس العالم نسخة 1934 متمثلًا في مصر فقط، وغاب بعدها العرب عن التواجد حتى نسخة 1970 حيث ظهرت المغرب في الصورة لتكون الممثل العربي الوحيد.

وفي نسخة 1978 تواجدت تونس، وفي مونديال 1982 تواجد منتخبا الجزائر والكويت، أما في بطولة 1986 تواجدت منتخبات العراق والجزائر والمغرب.

وفي مونديال 1990 تأهل منتخبا الإمارات ومصر، وفي مونديال 1994 تواجدت السعودية والمغرب، وفي مونديال 1998 تواجدت المغرب والسعودية وتونس.

أما في نسختي 2002 و2006 تواجد منتخبا السعودية وتونس، بينما كان المنتخب الجزائري هو الممثل العربي الوحيد في بطولتي 2010 و2014.