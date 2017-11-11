خلال اتصاله مع الرئيس اللبناني ماكرون يدعو إلى احترام “سيادة” لبنان

باريس – (أ ف ب): دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشال عون إلى احترام “سيادة واستقرار” لبنان، بحسب ما أعلن قصر الأليزيه.

وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن “الطرفين بحثا الأوضاع في لبنان عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري”.

وكرر الرئيس الفرنسي تأكيد “أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، واستقلاله، وأمنه، ودعم فرنسا للشعب اللبناني”، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وكان الرئيس اللبناني دعا في وقت سابق السعودية إلى “توضيح الأسباب التي تحول حتى الآن دون عودة الرئيس الحريري إلى لبنان ليكون بين أهله وشعبه وأنصاره”.

كذلك جدد الرئيس الفرنسي “دعوته إلى ضمان حرية تحرك القادة السياسيين اللبنانيين”. وشدد ماكرون على “ضرورة المحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة، ضمن أطر سياسة النأي بالنفس عن نزاعات المنطقة ولا سيما في سوريا من أجل الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره”.

وأوضح الأليزيه أن “الرئيس عون شكر للرئيس الفرنسي دعمه. وفي إطار الأوضاع الحالية أشاد بالزيارة التي أجراها للرياض ولولي العهد السعودي” الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب عون بحسب بيان الأليزيه عن “رغبته في استمرار التواصل بين لبنان وفرنسا على جميع المستويات”.

كذلك أورد بيان الرئاسة الفرنسية أن “رئيس الجمهورية (الفرنسي) سيستقبل الثلاثاء المقبل وزير الخارجية اللبناني”.

وشكلت الاستقالة التي أعلنها الحريري في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من الرياض مفاجأة مدوية في الأوساط السياسية في لبنان وأثارت موجة من الشائعات حول وجود الحريري في “الإقامة الجبرية” في الرياض.