﻿تكنولوجيا جديدة لإنتاج بطاريات تشحن نفسها بواسطة الشمس

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن علماء روس من اختراع تكنولوجيا جديدة يمكن بواسطتها إنتاج مادة جديدة قادرة على صناعة بطاريات شمسية منخفضة التكلفة، وهو ما يمكن أن يشكل ثورة جديدة في عالم الأجهزة المتنقلة، سواء الهواتف المحمولة أو الكمبيوترات أو الأجهزة الطبية التي تحتاج طواقم الإسعاف للتنقل بها وتحتاج للطاقة.

وحسب المعلومات التي نشرتها وكالة «نوفوستي» الروسية فان العلماء يتبعون لمعهد تكنولوجيا النانو التابع للجامعة القومية الروسية للبحوث النووية، أما المادة الجديدة التي ابتكروها فهي تتألف من نقاط كمومية (quantum dots) وهذه هي المرة الأولى التي يجري استخدامها في صناعة بطاريات شمسية.

وستساعد نتائج هذا البحث في تصميم البطاريات الشمسية الرخيصة القادرة على امتصاص ضوء الشمس ضمن مجال الأطياف الواسع.

ومن المعروف أن البشرية تواجه اليوم حاجة ماسة إلى موارد الطاقة البديلة، ومن بينها الطاقة الشمسية المتحولة إلى طاقة كهربائية، وتسمى الألواح التي تحقق تلك العملية بالألواح الكهروضوئية، التي تعتمد على المواد غير العضوية شبه الناقلة، وأساسها مادة السيليكون.

إلا أن معامل كفاءة البطارية السيليكونية محدود ولا تتجاوز نسبة 20 في المئة، إذ أن هذه البطاريات عاجزة عن معالجة الطيف كله من ضوء الشمس ويمر جزء من إشعاعه عبرها، كما أن عملية إنتاج تلك البطاريات الشمسية مكلفة ومعقدة. ونتيجة لذلك يدرس العلماء في العالم كله حالياً استخدام مواد أخرى في إنتاج البطاريات الشمسية، وبصورة خاصة المواد العضوية وسبائك النانو.

ويقول العلماء الروس إن «النقاط الكمومية» يمكن أن تتألف من عشرات الذرات، وليس من ذرة واحدة. كما تعتبر قدرتها على تغيير مواصفاتها البصرية والإلكترونية الميزة الرئيسية لها. أما عدد الذرات التي تشكل نقطة كمومية واحدة، فيتوقف عليه الفارق بين مستويات الطاقة في الإلكترونات والثقوب، ما يؤثر بدوره على طيف الضوء الممتص.

وأكد العلماء الروس على أن إنتاج مكثفات النقاط الكمومية يمكن أن يتم بطرق رخيصة، شرط الالتزام بظروف الإنتاج، والاختيار الصحيح لجزئيات عضوية من شأنها أن تضم النقاط الكمومية مع بعضها البعض، وأضافوا انه سيصبح في الإمكان استخدام سبائك النانو القائمة على نقاط كمومية لإنتاج البطاريات الشمسية وأقطاب LED ولصناعة التراكيب شبه الناقلة الأكثر تعقيدا وبصورة خاصة صناعة المستشعرات من الأجيال الجديدة.