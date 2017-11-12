الممثلة الأسترالية ريبل ويلسون تقول إنها كانت ضحية لتحرش جنسي

واشنطن - (د ب أ): قالت الممثلة الاسترالية ريبل ويلسون يوم السبت أنها تعرضت أيضاً لحالات من التحرش الجنسي في هوليوود، ولكنها لم تذهب إلى حد تسمية الجناة.

وقالت ويلسون، التي كانت تصور عملاً سينمائياً مؤخراً في الخارج، في سلسلة من التصريحات على تويتر أنه “من الصعب سماع كل هذه القصص المتعلقة بالتحرش الجنسي والاعتداء في هوليوود”، قبل أن تصف حادثين تعرضت لهما شخصياً.

وقالت إن الحادثة الأولى تورط فيها “نجم” سينمائي لم تكشف عن اسمه.

ووثقت الممثلة البالغة من العمر 37 عاماً حادثة أخرى، في وقت سابق من حياتها المهنية، تنطوي على لقاء في “غرفة فندق” مع مخرج كبير.

وقالت: “لم يحدث أي شيء جسدي لأن زوجة الرجل اتصلت به هاتفياً وبدأت تسيء إليه لقيامه بالنوم مع الممثلات”.

وأضافت “كنت ساذجة جداً، مجرد التفكير في حدوث أي شيء بعيداً عن (حديث العمل) لم يخطر حتى في ذهني.”

وواجهت شخصيات بارزة في هوليوود، منها المنتج هارفي واينستين، والمخرج جيمس توباك والممثلان كيفن سبيسي ودستن هوفمان، ادعاءات تتعلق بسوء السلوك الجنسي في الأسابيع الأخيرة.