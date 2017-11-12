الإمارات تعلن عن صفقة مع لوكهيد مارتن لتحديث مقاتلات إف 16

دبي- (رويترز): قال متحدث الأحد إن وزارة الدفاع في الإمارات أعلنت عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) لتحديث مقاتلات إف 16.

وذكر اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية والمتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر صحفي أن الصفقة تهدف إلى تحديث 80 مقاتلة من طراز إف 16.

ومن جهة أخرى، كشفت طيران الإمارات عن طلبية أولية لشراء 40 طائرة بوينغ 787-10 قيمتها 12.5 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار وذلك خلال معرض دبي للطيران الأحد.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة التي مقرها دبي إن الناقلة اختارت أحدث نسخة من طائرة بوينغ متوسطة الحجم عريضة البدن بعد مقارنتها مع الطائرة ايرباص ايه350.

وأضاف أن التسليمات ستبدأ في 2022.

كانت رويترز نشرت في وقت سابق أن بوينغ تقترب من إبرام اتفاق لنحو 40 طائرة 787-10.