غارات تركية على مناطق جبلية في كردستان العراق

السليمانية- (أ ف ب): شنت طائرات حربية تركية الأحد غارات للمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري، استهدفت مناطق جبلية في كردستان العراق، قريبة من الحدود الإيرانية حيث يتواجد متمردون من أكراد تركيا وإيران، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال قائمقام قضاء ماوت كمران حسن “صباح اليوم، وللمرة الثانية في غضون عشرة أيام، قامت طائرات حربية تركية بقصف جبال أسوس التابعة لقضاء ماوت على الحدود الإيرانية” التي تبعد 55 كيلومترا إلى شمال مدينة السليمانية.

والسليمانية في شمال العراق هي كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وإحدى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان العراق الذي يعيش أزمة مع حكومة بغداد من إجراء استفتاء على الاستقلال في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشار حسن إلى أن “القصف استمر لمدة 45 دقيقة، وكان هذه المرة أطول وأعنف من سابقته التي قصفت المناطق نفسه في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتتواجد تنظيمات متمردة كردية خصوصا في محافظة السليمانية، ومنهم مقاتلو حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المصنف “إرهابيا” من قبل طهران، و”حزب الحياة الحر” الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور والمصنف “إرهابيا” أيضا من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.