طفل في الثالثة يقتل شقيقته البالغة عاما واحدا

لندن -” القدس العربي”: في حادثة صادمة، أطلق صبي يبلغ 3 سنوات النار على شقيقته البالغة سنة واحدة فقط.

ووفق موقع مجلة “تايم” فإن الحادثة المروعة حدثت في ولاية تينيسي الأمريكية، بعد أن وضع أحد أقرباء الطفل مسدسه على السرير إلى جانبه. وقيل لاحقا إنه متورط في الجريمة، حيث أنه تركه بسابق تصميم.

وصرحت الشرطة أنها وجهت تهمة التورط بالقتل، وضع مسدس في متناول يد طفل، والتلاعب بالأدلة. ويذكر أن الرجل، صاحب المسدس هرب من موقع الحادثة بعد وقوعها، إلا أنه عاد وسلم نفسه إلى الشرطة في وقت لاحق.

ونعى مقربون من العائلة الطفلة بكلمات مؤثرة، عبر موقع جمع التبرعات “gofundme” وطلبوا من خلاله مساندة عائلتها في هذا الظرف القاسي.