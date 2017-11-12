عرس حفيدة عبدالحليم خدام “الفخم” في باريس يثير الجدل-(فيديو)

باريس – “القدس العربي”: وصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء عرس حفيدة نائب الرئيس السوري السابق المنشق عن بشار الأسد، عبدالحليم خدام بأنه “أسطوري”، ويطرح تساؤلات كبيرة عن ثروة خدام التي صنعها من أموال السوريين.

وتناقل ناشطون صورا للعرس الذي أقيم في أهم قصور فرنسا، وهو قصر “غارنييه”، الذي يعد من أفخم القصور الفرنسية ودارا للأوبرا. حيث حجزت أهم قاعاته وبكلفة باهظة، يقال إنها تصل إلى مليون يورو.

وسأل محمد على “فيسبوك”: من أين لك كل هذا يا خدام؟ آه نعم كنت خداما للنظام قبل أن تركب موجة معارضته”، وأشارت فاطمة على “تويتر”: “حفيدة خدام تنعم بالملايين والشعب السوري يموت”.

وفيما قال بعض الناشطين السوريين أن خدام لا يعد معارضا وهو أحد سارقي ثروات السوريين، بعد أن كان لسنوات طويلة أحد أهم الأذرع القريبة من حافظ الأسد ثم ابنه، بعد توريث البلاد إليه، مشيرين إلى أن هذا العرس دليل واضح على أن خدام كان ناهب ثروات وهو بهذا العرس يهين السوريين كلهم.