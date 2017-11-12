رجل دين إيراني متشدد يتعرض للانتقاد بعد استخدامه لتويتر

طهران- (د ب أ): تعرض رجل الدين الإيراني البارز، آية الله أحمد خاتمي، لانتقادات لاستخدامه تويتر بعد سنوات من المعارضة الشديدة لمنصة التواصل الاجتماعي الإعلامية.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة اإيرانية “إسنا”، قال رجل الدين الشيعي عن الموقع: “بإمكان المرء مشاركة رأي الآخر بشكل جيد جدا هناك”.

وتعبر تغريدات خاتمي النادرة، في الجانب الأكبر منها،عن وجهات نظر شيعية وفرضيات دينية.

وانضم خاتمي إلى مستخدمي تويتر في تشرين أول/ أكتوبر، وهو أحد رجال الدين المتشددين الذين أعلنوا عدم شرعية تويتر في إيران.

وكتب أحد المستخدمين الإيرانيين لتويتر قائلا: “لقد وصف كل مستخدمي تويتر بأنهم عملاء لإسرائيل… والآن أصبح منهم أيضا”.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على استخدام تويتر في إيران، يستخدم ملايين الإيرانيين، بمن فيهم تقريبا كل وسائل الإعلام وكبار رجال الدولة مثل الرئيس حسن روحاني، الموقع.

ويمكن استخدام خدمة تويتر من خلال شبكة خاصة افتراضية “في بي إن” مجانية في إيران.