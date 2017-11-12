عون مستبقاً مقابلة الحريري: كل ما يصدر عنه موضع شك

بيروت – ” القدس العربي”: أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ​ميشال عون​ اليوم الأحد، على “مضمون البيان الّذي صدر أمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول الظروف الغامضة والملتبسة الّتي يعيش فيها رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ في ​الرياض​ منذ يوم السبت الماضي، والّتي أشار إليها أيضاً عدد من رؤساء الدول الّذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية”.

واعتبر أنّ “هذه الظروف وصلت إلى درجة الحدّ من حرية الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتّى من أفراد عائلته”. ولفت إلى أنّ “هذه المعطيات تجعل كلّ ما صدر وسيصدر عن الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه، موضع شكّ وإلتباس، ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة”.

ويأتي كلام عون، قبل ساعات، على المقابلة التلفزيونية التي سيظهر فيها الحريري من الرياض، متحدثاً عن ظروف استقالته.