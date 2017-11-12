احتجاز معلمة أمريكية مارست الجنس مع طالبين يافعين

لندن – “القدس العربي” :

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على معلمة في مدرسة في ولاية أوهايو الأمريكية بعد صدور اتهامات في حقها بممارستها الجنس مع طالبين وإرسال صورها عارية إلى أحدهما.

ووفق صحيفة “ميرور”فإن المحكمة أكدت أن الاعتداء الأول حدث في موقف للسيارات أمام متجر، والثاني وقع في موقف سيارات أمام منزل أحد الطالبين. وفي مقطع مصور تم احتجاز المعلممة البالغة من العمر 23 عاما، وتم استجوابها واعترفت بأنها أرسلت صورا للطالبين وأغوتهما وهما بعمر الـ 16 عامًا.