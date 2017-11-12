الحريري: سأعود إلى لبنان قريباً جداً

لندن – ” القدس العربي”-(وكالات) : قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الأحد، أنه سيعود إلى بيروت قريباً جداً، ويقدم استقالته بشكل دستوري.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثت مباشرة من العاصمة السعودية الرياض: أن “هناك فريق لبناني يهدد أمن الخليج”.

وبين أنه هو من كتب بيان استقالته. وأضاف ” أردت أن أحدث صدمة إيجابية”.

وواصل : “استقالتي لم تتم بطريقة دستورية، ولكن علي القيام بإجراءات أمنية لمصلحتي، وسأعود إلى لبنان”.

وكشف عن أنه “لم أكن أنوي الاستقالة المسبقة، ولكن هناك معطيات جديدة”.

وشدد على أنه تعرض لخطر على حياته، وتهديدا أمنيا، مضيفا: “مستعد أن أضحي بحياتي ليبقى لبنان بخير، ونفى أن يكون بإقامة جبرية.

وزاد : “أنا لست ضد حزب الله كحزب سياسي، ولكنه يقوم بتخريب لبنان”، مضيفا: “شعرت بوجود خطر على لبنان وأبلغت الجميع بذلك”.

وتابع: “في تاريخ لبنان، لم تهدد المملكة استقرار لبنان وأمنه”.

وقال الحريري: “لن أسمح لأي طرف أن يقوم بحرب على لبنان وتحويلها لمنطقة لتسوية الخلافات”.

وزير خارجية بريطانيا يقول الحريري يجب أن يعود إلى لبنان

قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد إنه يأمل أن يعود سعد الحريري إلى بيروت “دون أي تأخير إضافي”.

كان الحريري أعلن الأسبوع الماضي من السعودية استقالته من منصب رئيس وزراء لبنان.

وقال جونسون في بيان إنه تحدث مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل اليوم الأحد وأكد له مجددا دعم بريطانيا للبنان. وقال جونسون “يجب عدم استخدام لبنان كأداة لصراعات بالوكالة” كما ينبغي احترام استقلاله.