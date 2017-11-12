مقتل العشرات في وإصابة المئات في إيران والعراق جراء زلزال قوته 7,3 درجات ـ ( فيديو)

بغداد ـ أربيل ـ وكالات: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن 61 شخصا قُتلوا كما أصيب 300 آخرون نتيجة زلزال وقع في إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق الأحد.

وأوضح المرصد الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع الساعة 18,18 ت غ، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لايران.

وشعر السكان في جنوب شرق تركيا، على الحدود الإيرانية العراقية، بالزلزال، من دون ورود تقارير فورية عن تسجيل ضحايا أو أضرار كبيرة داخل الاراضي التركية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن أكثر من 61 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصر شيرين على الحدود كما أفاد بتضرر ثماني قرى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال تصل إلى 7.3 درجة وإن مركزه يقع إلى جنوب غرب مدينة حلبجة على الحدود الإيرانية العراقية.

وخرج كثير من سكان بغداد من منازلهم ومن الأبنية المرتفعة وهم في حالة من الذعر.

وقالت مجيدة أمير التي هرعت بأطفالها الثلاثة من منزلها في بغداد “كنت أجلس مع أطفالي نتناول العشاء وفجأة كان المبنى يتمايل في الهواء”.

وأضافت تقول “ظننت في بادئ الأمر أنها قنبلة ضخمة ثم سمعت الجميع حولي يصرخون ويقولون (زلزال)”.

ووقعت مشاهد مشابهة في أربيل عاصمة كردستان العراق وفي مدن أخرى بشمال العراق قرب مركز الزلزال.

ونصح مركز الأرصاد بالعراق السكان بالابتعاد عن الأبنية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية في حال وقوع هزات ارتدادية.

وشعر سكان العاصمة الإيرانية طهران بالزلزال وقال التلفزيون الرسمي إن الكهرباء انقطعت في بعض القرى.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

وأبلغ سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا عن شعورهم بهزة أرضية قوية لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان بعض المناطق شعروا أيضا بالهزة الأرضية.