استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على حدود غزة

غزة: استشهد، السبت، فلسطيني ، متأثرا بإصابته في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة الأحد الماضي.

وفي تصريح للأناضول، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، السبت، إن “الفلسطيني شريف العبد شلاش (28 عاما) استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشمالية لقطاع غزة الأحد الماضي”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأقرت الأمم المتحدة في جلسة طارئة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من “قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وجاء تصويت الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن ويحذر من “التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه”. (الأناضول)