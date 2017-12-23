طرود مريبة تتسبب في إخلاء جزئي لسوق كريسماس في بون

بون- (د ب أ): تسببت عدة طرود مريبة في إخلاء جزئي لأحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة بون الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأعلنت الشرطة صباح السبت أنه اتضح في النهاية أن الطرود كانت تحوي عقاقير.

وبحسب البيانات، قام شهود عيان بإبلاغ الشرطة بعدما رأوا رجلا يلقي عدة أغلفة سميكة داخل أحد صناديق البريد بالقرب من سوق الكريسماس.

وأثار الرجل ريبة المارة بسبب عدم وضوح ملامح وجهه جراء القلنسوة التي كان يضعها على رأسه وارتدائه قفازا مخصصا للاستخدام مرة واحدة.

وعقب تلقي البلاغ قامت الشرطة بإخلاء السوق في المحيط القريب من صندوق البريد في حوالي الساعة العاشرة مساء (التوقيت المحلي).

وفي حوالي الساعة الثالثة إلا الربع صباح اليوم السبت اتضح أن الطرود المريبة كانت تحوي عقاقير.

ويجرى حاليا فحص كيميائي لهذه المواد.

وذكرت الشرطة أنها ترجح أن الأمر يتعلق بشحنة عقاقير، مضيفة في المقابل أنها تجري تحقيقات في كافة الاتجاهات.