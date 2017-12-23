دراسة: عقار لالتهاب المفاصل يكافح سرطان الجلد

محمد السيد: أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن عقارًا يستخدم لعلاج التهاب المفاصل، يمكن أن يساعد في مكافحة الميلانوما أو سرطان الجلد.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة إيست أنجليا البريطانية، ونشروا نتائجها اليوم السبت، في دورية (Oncotarget) العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لرثد تأثير عقار “ليفلونوميد” (Leflunomide) الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل ويساعد على تقليل الأَعراض، ويحمي المفاصل من الأضرار.

ولمعرفة تأثير “ليفلونوميد”، اختبر الباحثون العقار على خلايا سرطان الجلد في المختبر.

واكتشف الباحثون أن الدواء كان قادرا على وقف المرحلة المبكرة من نمو خلايا سرطان الجلد، وأجبر خلايا سرطان الجلد على موت الخلايا المبرمج، وهي عملية تدمير ذاتي للخلايا السرطانية في كثير من الأحيان تمكنت من التهرب.

كما اختبر الباحثون فاعلية العقار عند استخدامه مع عقار آخر لعلاج سرطان الجلد يدعى “سلوميتينيب” (Selumetinib).

ووجد الباحثون أن التركيبة الدوائية التي تحتوي على العقارين معا، كانت أكثر فعالية لوقف نمو خلايا سرطان الجلد من عقار “سلوميتينيب” وحده، وذلك في تجارب أجريت على الفئران المصابة بالمرض.

وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لتقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، فقد تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد فى أمريكا خلال عام 2015. (الأناضول)