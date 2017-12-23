حشود قياسية بمناسبة عيد ميلاد امبراطور اليابان الرابع والثمانين

طوكيو: توافدت حشود قياسية الى قصر الامبراطور في طوكيو السبت، بمناسبة بلوغ الامبراطور اكيهيتو عامه الرابع والثمانين فيما يستعد للتنحي في نيسان/ابريل 2019.

وقد اأى نحو ستين الف شخص وهو العدد الاكبر منذ تولي الامبراطور العرش قبل ثلاثة عقود، للاستماع الى كلمة الامبراطور ملوحين بأعلام يابانية ومطلقين صيحات “يعيش الامبراطور”.

وقد ألقى الامبراطور التحية من شرفة تطل على الحديقة الشرقية وقد وقفت الى جانبه زوجته ميشيكو وافراد آخرون في العائلة المالكة.

وكان هذا اول ظهور لاكيهيتو منذ اعلنت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي موعد تنحيه في 30 نيسان/ابريل 2019.

وسيكون اكيهيتو اول امبراطور يتنحى عن العرش منذ اكثر من قرنين.

وسيخلفه ابنه البكر اكيهيتو البالغ 57 عاماً بعد يوم على تنحيه.

وقالت امرأة من بين الحشود “أردت ان أرى وجهه قبل ان يتنحى”.

ويفتح القصر المحاط بجدران ابوابه امام الجمهور مرتين في السنة بمناسبة عيد الامبراطور واليوم التالي لرأس السنة لكي تلقي العائلة المالكة التحية على المهنئين. (أ ف ب)