حريق في حديقة الحيوانات في لندن

لندن: يشارك أكثر من 70 إطفائياً صباح السبت، في إخماد حريق نشب في حديقة لندن للحيوانات، على ما أفادت وحدة الإطفاء في العاصمة البريطانية من دون تحديد ما اذا كانت الحيوانات مهددة جراء النيران.

وأوضحت وحدة الإطفاء صباح السبت عبر موقعها الالكتروني “استدعيت عشر آليات و72 إطفائياً لإخماد حريق نشب في مقهى ومتجر في حرم حديقة الحيوانات في لندن. وتلتهم النيران حالياً ما يقرب من ثلاثة أرباع متجر ومقهى ونصف السقف”.

وقالت الوحدة إن “منطقة تضم حيوانات موجودة قرب” الحريق، مضيفة “لا نعلم هل ثمة حيوانات مهددة في هذه المرحلة”.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي استدعي الاطفائيون لإخماده بعيد الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينيتش.

وأوضحت حديقة الحيوانات في لندن عبر حسابها على “تويتر” صباح السبت أنها “تعالج حالياً حادثة في الموقع″ واعدة بتقديم معلومات أو في “حالما يسمح الوضع بذلك”. (أ ف ب)