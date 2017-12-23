القبض على وزيرين سابقين بحكومة موغابي بسبب الفساد في زيمبابوي

هراري: ذكرت شرطة زيمبابوي السبت، أن وزيرين سابقين، إبان حكم الرئيس المعزول روبرت موغابي، تم القبض عليهما على خلفية مزاعم بالفساد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، شاريتي شارامبا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الزراعة السابق جوزيف ميد والوزير الإقليمي السابق جايسون ماشايا احتجزا الخميس، ومن المتوقع مثولهما أمام المحكمة السبت.

وجاءت الاعتقالات في إطار وعد الرئيس إيمرسون منانجاجوا بمكافحة الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد المتداع، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ومنذ شغل منانجاجوا المنصب في 24 تشرين ثان/ نوفمبر بعد تولي الرئاسة في انقلاب عسكري سلمي، يتم القبض على العديد من حلفاء نظام موغابي لإساءة استغلال المنصب. ومن بينهم وزير المالية المعزول إجناتيوس شومبو وزعيم الشباب كودزاناي شيبانجا، اللذين افرج عنهما بكفالة حاليا.

أجبر الانقلاب العسكري في 15 تشرين ثان/ نوفمبر موغابي، الذي حكم زيمبابوي لفترة طويلة، على الاستقالة بعد 37 في السلطة. (د ب أ)