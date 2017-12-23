القاهرة: لم نفصل اللاعب الدولي محمد صلاح من معهده

القاهرة- حسين القباني: أكدت القاهرة، السبت، أن نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، لم يفصل من أحد معاهدها التعليمية، إنما قبلت اعتذاره عن دخول الامتحانات بسبب الاحتراف.

وأشارت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن ما أثير عن فصل الطالب محمد صلاح بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم والنجم الدولي المحترف في صفوف نادي ليفربول، “إشاعات مضللة”.

وأكدت أن “اللاعب محمد صلاح تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات بسبب احترافه خارج البلاد، وأن الوزارة حرصًا منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة”.

وأوضحت أن الموافقة الوزارية تخضع لقرار وزاري بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا. وتمت كافة الإجراءات المتبعة وفق القانون.

ومحمد صلاح، 25 عاما من أبرز لاعبي العالم، وهداف الدوري الإنجليزي، قاد منتخب مصر للصعود إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالغابون مطلع العام الحالي بعد غياب 3 دورات متتالية، كما قاد “الفراعنة” للصعود إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل بعد غياب دام 28 عامًا. (الأناضول)