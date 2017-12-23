نحو 130 شخصا لقوا حتفهم في عاصفة استوائية تضرب جنوب الفيليبين

مانيلا: لقي اكثر من 130 شخصا حتفهم جراء العاصفة الاستوائية “تمبين” التي تضرب منذ الجمعة جنوب الفيليبين ولا سيما جزيرة مينداناو، فيما تستمر فرق الانقاذ في البحث عن عشرات المفقودين.

والحصيلة في ارتفاع مستمر. وتشير آخر الارقام التي نشرتها الشرطة الى انتشال 36 جثة من نهر سالوغ في مينداناو الذي فاضت مياهه.

وتسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانزلاقات في التربة.

وقال لفرانس برس راندو سالفاسيون المسؤول في شرطة مدينة ساباد إن الجثث التي تم انتشالها من النهر تعود لسكان قرية سلفادور. من جهتها اعلنت السلطات المحلية انتشال 17 جثة اخرى.

وتقع قريتا ساباد وسلفادور في محافظة لاناو دل نورتي في شمال غرب الجزيرة، الأكثر تضررا من العاصفة “تمبين”.

وتشهد الفيليبين سنويا حوالى عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى منها.

واجبرت العاصفة الاستوائية أكثر من 12 الفا من سكان الجزيرة على اخلاء منازلهم.

واعلنت الشرطة أن 19 شخصا قضوا في قرية دالاما الجبلية القريبة من قرية توبود.

وقال لفرانس برس جيري بارامي من شرطة توبود “لقد فاض النهر وجرف معظم المنازل (في قرية توبود). القرية لم تعد موجودة”.

ويستخدم عناصر الشرطة والجيش والمتطوعون الرفوش لمحاولة العثور على جثث غمرتها الوحول والحصى في هذه القرية الزراعية التي يبلغ عدد سكانها نحو الفي نسمة، بحسب ما اوضح المسؤول في الشرطة.

- عمليات انقاذ صعبة

وغمرت الصخور والوحول التي تسببت بها الفيضانات المفاجئة نحو 40 منزلا في قرية بياغابو، ما ادى الى مقتل عشرة اشخاص على الاقل، بحسب ما اعلن ساريبادا باكاسوم ممثل الدفاع المدني في محافظة لاناو دل سور.

وقال المتحدث لقد استقدمنا فرق انقاذ الا ان الصخور تعيق تقدمها”.

وتسببت العاصفة كذلك بانقطاع في التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات ما يصعب عملية احصاء الضحايا.

ويخيم قلق بالغ على شبه جزيرة زامباونغا حيث افاد التلفزيون المحلي ان الفيضانات اصابت ثلاث مناطق.

واعلنت الشرطة ان عدد الوفيات فيها بلغ 28، فيما اشارت الى ان 81 شخصا هم في عداد المفقودين، بعد ان اجتاحت الوحول والصخور مناطق مجاورة كسيبوكو التي قال نوربيديري ادينغ عبر الراديو “انهم قد يكونوا تجاهلوا التحذيرات التي وجهتها السلطات” من مخاطر حصول فيضانات.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة عصر السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان، بحسب الأرصاد الجوية الفيليبينية.

وحلت العاصفة بعد أقل من أسبوع على عاصفة “كاي تاك” الاستوائية التي اجتاحت وسط الفيليبين موقعة 54 قتيلا و24 مفقودا.

وفي تموز/ يوليو لقي اكثر من مئة شخص حتفهم لدى مرور الاعصار راماسون على الرغم من عمليات اخلاء ضخمة شملت 400 الف شخص وشل الحركة في مانيلا. وكان الاعصار ضرب الصين وفيتنام قبل وصوله إلى الفيليبين.

وكان الاعصار هايان، احد اقوى الاعاصير التي ضربت اليابسة، تسبب باضرار هائلة في جزر الفيليبين الوسطى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 وقد تخطت سرعة رياحه 315 كلم/الساعة.

وقد تسبب “هايان” بأمواج عملاقة شبيهة بامواج المد البحري، وتخطت حصيلة ضحاياه 7,500 بين قتيل ومفقود. (أ ف ب)