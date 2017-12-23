بن سلمان يطالب بن طلال بـ 6 مليارات دولار للافراج عنه… والمسجون يريد “تجربة قاسية” لسجانه!
“القدس العربي” :
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصار مطلعة أن السلطات السعودية تطالب أغنى رجل في المملكة و الشرق الأوسط، الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، مما يعرض الإمبراطورية التجارية ، التي تشمل استثمارات في شركة ” تويتر” ، للخطر.
وكان الأمير الوليد البالغ من العمر 62 عاما، اعتقل إالى جانب 10 أمراء ( والبعض يتحدث عن 20 أميرا) ورجال أعمال ووزراء سالقين و 4 كانوا في الخدمة ضمن ما سمي بـحملة “محاربة الفساد”، التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي طالت ما يصل 300 شخص ، يتم احتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” أو “السجن الذهبي”، كما اصبح يسمى.
وتم الافراج عن عدد قليل منهم، بعد موافقتهم على “تسويات مالية”، من بينهم الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني، الذي كان يعتبر من كبار المنافسين على العرش، والذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعدما وافق على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية ادعاءات الفساد ضده،
وفي المقابل فان ين طلال بحسب مصادر وول ستريت جورنال، يعتبر أن دفع 6 مليارات دولار كتسوية مقابل إطلاق سراحه سيعتبر “كاعتراف منه بالذنب” و مقدمة لـ”تفكيك امبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”.
ويفاخر بن طلال بانه أغنى عربي ، ورفع دعوى قضائية ضد مجلة “فوربس″ الأمريكية، التي انقصت في تقديراتها ثروته الشخصية ، التي تقدر بـ “18.7″ مليار دولار.
وقالت المصادر المطلعة للصحيفة، إن الأمير بن طلال يتفاوض من اجل التنازل عن جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في بورصة الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
وفيما قال مصدر رسمي سعودي، إن الأمير الوليد يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى وابتزاز، فإن صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى نسوية.
تجربة قاسية لـ مبس″!
ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من الأمير بن طلال “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس″، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.
وأكدت الصحيفة أنها حاولت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن ومن شركة المملكة القابضة حول هذه التفاصيل، ولكنهما لم يردا على طلبها.
الأمراء الذين يحتجزهم ولد سلمان عنده يستأهلون الإعتقال وأكثر لأنهم استكثروا على الشعب السعودي حريته من آل سعود. وذاك درس لكل ثري لا يميح مع أبناء وطنه لتحسين أوضاعهم بدل سحل كرامة الشعب بدافع الجشع والطمع وسلب فقر الفقراء وامتصاص دمائهم.
كل أمير منهم اغتنى على حساب السعوديين.
ظلنوا فوقع عليهم الظلم من حيث لم يعلموا.
ألا تعتبر هذه بلطجة ملكية من أمير مراهق ؟؟
والله شيء يخجل .هل هي عملية (تشليح) او عملية دفع فدية لرهينة ما .الامير الوليد بن طلال .الذي يحمل الجنسية اللبنانية .عن طريق والدته .يتداول الناس هنا في بيروت .انه لن يتنازل لامير الحصار الظالم . ويقال ان خلافا شخصيا بين الامير المعتقل والتاجر ترامب .هدد الاخير الملياردير السعودي .بانه سيرجعه لان يرعى الجمال في الصحراء.
الظالم الله يبليه واحد اظلم..وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ
العالم اصبح غابة
كان صفراً على الشمال ! كما هو واضح بالصورة
لكن الحسد والغيرة والحقد والغل قد ملؤوا قلبه ولهذا إنتقم من إبن عمه الوليد !!
لقد إشترى يختاً أكبر وأغلى واشترى أغلى لوحة بالعالم واشترى أغلى قصراً ثم سجن الأغنياء ليبتز أموالهم !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
غرض ابن سلمان الاول هو نزع الاهلية للحكم عن الامراء المحتجزين
فحين اقرارهم بالذنب يصبحون غير مؤهلين للملك بسبب الاقرار لان الاقرار ادانة وبذلك يصبح الملك في سلالة سلمان وابنه
هي فكرة ذكية باختلاقه فكرة الفساد والحقيقة ان الفساد يشمل جميع افراد الاسرة الحاكمة وهذا يعرفه القاصي والداني
اي سعودي تسأله عن الفساد سوف يشير مباشرة للاسرة المالكة
والجديد في الامر هو ظهور احد افراد الاسرة المالكة يحارب الفساد فهو يضرب عصافير كثيرة منها تلميع صورته عند الشعب السعودي والائمة وفي الخارج كذلك وثانيها تلطيخ صورة المنافسين وابعادهم عن الحكم بالاضافة الى جمع اموال تساعده في تحقيق برنامجه الذي سطره على مدى اكثر من خمسين سنة
شئ عجيب ، كيف لأي أنسان اقتصادي مستثمر أن يثق بتلك الأنظمه ، أن كان فعلا لديه مخالفات قانونيه ، يقدم للمحكمه ويعين محامين للدفاع عن قضيته كما في أي من دول العالم المحترمه والقضاء اذا ما وجد قضاء نظيف يحكم .
وسيأتي يوم من يقول هات ماعندك وكيف اقتنيت اغلى لوحة واغلى قصر واغلى يخت في العالم هل كان بجهودك وكفائاتك وقدراتك التجارية ام كان من خزينة الدولة واموال الشعب السعودي المسكين والمبتلى بهؤلاء…. فلا يدوم لترامب المدافع عنه ولا يدوم لأحد والسجن وربما الزنزانة ينتظره والايام هو الكفيل فمن يظلم يظلم ولو دام لأحد ما وصل إليه مايملكه الان انها مسألة وقت ليس الا …..ولله في خلقه شؤون.
انها سرقة موصوفة مع سبق الاصرار والترصد يجب متابعة صاحبها ومعاقبته باقسى العقوبات فادا كان هدا المراهق يسجن هؤلاء بتهم الفساد فمن يحاسبه عن اليخت الدي اقتناه من ثري روسي وشراؤه لاغلى قصر في العالم؟ فمن اين حصل على هده الاموال الطائلة وما خفي اعظم؟ انا هنا لا ادافع عن السجناء فكل واحد منهم له طريقته التي حصل عليها على هده الاموال الطائلة ولكن ما اريد ان اقوله هو ادا كان الامير سلمان يعطي لنفسه الحق بمحاسبة الاخرين او بالاحرى ابتزازهم فمن يحاسبه او يبتزه؟