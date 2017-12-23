موسكو: السلاح الأمريكي سيدفع كييف لاستخدام القوة في شرق أوكرانيا

موسكو: قال مسؤولون روس السبت، إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت الجمعة، إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا “بقدرات دفاعية متطورة” فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جريجوري كاراسين نائب وزير الخارجية السبت، إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام “سيناريو القوة”.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها.

وأضاف كلينتسفيتش “الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب”.

ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أعوام.

وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد وهو ما تنفيه روسيا.

وقالت وكالة تاس الروسية السبت، إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجدداً اتفاقيات مينسك.

وتهدف اتفاقيات مينسك لإنهاء القتال في أوكرانيا ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. (رويترز)