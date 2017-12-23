ماكرون وميركل يدعوان أطراف النزاع في شرق اوكرانيا إلى “تحمل مسؤولياتهم”

باريس: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت أطراف النزاع في شرق اوكرانيا إلى “تحمل مسؤولياتهم” و”تطبيق الاتفاقات المبرمة في أسرع وقت ممكن” في مواجهة “الزيادة الاخيرة لانتهاك وقف إطلاق النار” في المنطقة.

وافاد بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون والمستشارة الالمانية “يؤكدان مجددا دعمهما للاحترام الكامل لسيادة اوكرانيا ووحدة وسلامة اراضيها”.

واضاف انهما “يعلنان عدم وجود أي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع″ و”يؤكدان من جديد تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقيات مينسك” الموقعة في شباط/ فبراير 2015 بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا. (أ ف ب)