صورة ميريل ستريب تأثرت بسبب قضية هارفي واينستين

لوس انجليس: باشرت ميريل ستريب العام 2017 كرأس حربة معارضة المشاهير للرئيس دونالد ترامب، إلا ان نجمة هوليوود الاكبر تنهي سنتها وهي هدف لانتقادات كثيرة في اطار قضية هارفي واينستين.

فالممثلة البالغة 68 عاماً متهمة بأنها كانت على علم بتصرفات المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين، الذي تأخذ عليه اكثر من مئة امرأة تصرفات تراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب، وبأنها كذبت حول ما تعرفه بشان الفضيحة التي تجاوزت حدود الولايات المتحدة.

وكانت النجمة بطلة الكثير من افلام المنتج السابق، وصفت واينستين بانه “إله” العام 2012. وينفي هذا الاخير ان يكون ارتكب ما يتهم به.

فبعد خطابها السياسي الطابع والمناهض لترامب صراحة خلال حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب”، سُلطت الاضواء مجدداً على ميريل ستريب في تشرين الاول/اكتوبر عند الكشف عن الاتهامات التي تطال رئيس استوديوهات “ميراماكس″ سابقاً. وقالت الممثلة الشهيرة الحائزة ثلاث جوائز اوسكار يومها انها “مصدومة” بهذه الاتهامات مؤكدة انها لم تكن ابداً على علم بها.

وحملت عليها الممثلة روز ماكغاون وهي ضحية مفترضة لواينستين واحدى الناطقات الرئيسيات باسم حركة “#مي تو (انا ايضاً) قائلة “صمتك هو المشكلة”. وتعتبر الكثير من الناشطات في هذه الحركة ان رواية ميريل ستريب ليست جديرة بالثقة.

وتابعت ماكغاون في تغريدتها تقول “انا احتقر نفاقك”.

وردت ميريل ستريب في بيان في مطلع الاسبوع انها “لم تكن على علم بجرائم واينستين لا في التسعينات (فترة اعتدائه المفترض على ماكغاون) ولا في العقود التالية عندما اعتدى على اخريات”.

“قبلة الموت”

وقد تلقت دعماً من الكاتب ايرا ماديسن الثالث الذي اعتبر في تصريح ل”ديلي بيست” ان الحملة التي تتعرض لها ميريل ستريب تؤشر الى التمييز الجنسي القائم في اوساط الفن.

ومضى يكتب “نحمل على امرأة حول ما تعرفه وما لا تعرفه في حين يبدو ان الجميع يشدد على ان الجميع كان على علم في اوساط السينما”.

وتساءل “لِمَ لم تتم مهاجمة جورج كلوني وبراد بيت بعنف كما هوجمت ميريل ستريب؟”

إلا ان هذه الحجج لم تكف لتهدئة منتقدي الممثلة.

فقد ظهرت الثلاثاء عدة ملصقات للفنان سابو اليميني الميول، في لوس انجليس تظهر ميريل ستريب الى جانب هارفي واينستين فيما كتب على عيني الممثلة “كانت تعرف”.

ويبدو ان الجمهور لم يسامحها ايضاً. وقال جيتندر سيديف وهو مستطلع آراء متخصص بالمشاهير ان 58 % من الاشخاص الذين استطلع آراءهم في تشرين الاول/اكتوبر حول قضية واينستين “كان لديهم شعور سلبي” تجاه الممثلة منذ نفيها في البداية معرفتها بما كان يحصل.

وأوضح “كان ذلك بمثابة قبلة الموت لصورتها في هوليوود”.

ورأى ان على ميريل ستريب “ان تعتذر امام محبيها لأنها لم تقل الحقيقة”.

واشار الى ان “الكثير من الاشخاص يظنون ان واينستين يتصل باصدقائه المقربين ليطلب منهم الإدلاء بتصريحات مؤيدة له من اجل الحد من الاضرار”. (أ ف ب)