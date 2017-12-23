أردوغان: 128 دولة قالت “لا يمكن شراء إرادتنا بالدولار والقوة”

أنقرة: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إنّ الدول الـ128، التي صوتت لصالح قرار بشأن القدس، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قالت لأمريكا “لا يمكنكم بدولاراتكم وقوتكم شراء إرادتنا”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد، تعليقاً على إقرار الجمعية العامة رفض أي إجراءات تمس وضع القدس، في إشارة إلى إعلان واشنطن، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال أردوغان: “أين كانت دولارات العالم في ملف القدس؟ هل هَددوا (الأمريكيون)؟ نعم، ومن صوت معهم؟ جزر ومناطق يبلغ عدد سكانها 15 أو 18 ألف نسمة، ونسمع بها لأول مرة، وعددها 8 دول، ومعها أمريكا، لتصبح 9 دول، بالمقابل ماذا قالت 128 دولة؟ لا يمكنكم بدولاراتكم وقوتكم شراء إرادتنا”.

وأقرت الأمم المتحدة، الخميس، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويطالب الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وفي 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أثار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضاً دولياً واسعاً.

وحول محاربة منظمة “بي كا كا”، أكد أردوغان، في الخطاب ذاته، أن المسألة ليست مسألة كردية أو تركية أو عربية، بل هي مسألة تتعلق بهجوم تتعرض له الحضارة الإسلامية والمنطقة برمتها.

وقال: “إن منطقتنا وحضارتنا تتعرض لهجوم، وبقدر ما نكون مشتتين ومتفرقين، تتزايد احتمالات نجاح هذا الهجوم”، مؤكداً أنّ المنظمة تعد أحد أبرز المتطوعين لتنفيذ هذا الهجوم.(الأناضول)