إسرائيل تحاكم 3 أتراك اعتقلتهم في المسجد الأقصى

إسطنبول :تستعد السلطات الإسرائيلية لعقد جلسة قضائية مساء اليوم السبت، بهدف محاكمة 3 مواطنين أتراك اعتقلتهم في المسجد الأقصى، أمس الجمعة.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المحامي عمير أحمد، الذي وكله قسم الدفاع المدني بوزارة العدل الإسرائيلية، قوله إن أحد الرجال متهم بـ “الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير قانونية“.

وأشار المحامي إلى أن الاثنين الآخرين معتقلان بتهمة “ضرب الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها“.

وأوضح أن الأتراك المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة مساء اليوم السبت، وأن الشرطة تواصل تحقيقاتها معهم في الوقت الراهن.

وأقرت الأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من “قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.

وأثار اعتراف ترامب في 6 كانون أول/ديسمبر الجاري بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.(د ب أ).